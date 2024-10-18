https://ria.ru/20241018/rakety-1978638398.html

В МИД России ответили на заявление Сикорского о возможном перехвате ракет

В МИД России ответили на заявление Сикорского о возможном перехвате ракет - РИА Новости, 18.10.2024

В МИД России ответили на заявление Сикорского о возможном перехвате ракет

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал безответственными заявления польских властей относительно возможности перехвата российских ракет американской ПРО в... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T05:24

2024-10-18T05:24

2024-10-18T06:31

специальная военная операция на украине

россия

польша

александр грушко

радослав сикорский

нато

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал безответственными заявления польских властей относительно возможности перехвата российских ракет американской ПРО в польском Редзикове."Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления", - сказал Грушко РИА Новости.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире подкаста Radio Rebeliant сообщил, что американская база ПРО в польском Редзикове предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, "летящих в сторону Польши".Американская база противоракетной обороны в Редзиково, которая находится в 165 километрах от границы России, состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали о том, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978634570.html

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россия, польша, александр грушко, радослав сикорский, нато