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В МИД России ответили на заявление Сикорского о возможном перехвате ракет - РИА Новости, 18.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 18.10.2024 (обновлено: 06:31 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/rakety-1978638398.html
В МИД России ответили на заявление Сикорского о возможном перехвате ракет
В МИД России ответили на заявление Сикорского о возможном перехвате ракет - РИА Новости, 18.10.2024
В МИД России ответили на заявление Сикорского о возможном перехвате ракет
Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал безответственными заявления польских властей относительно возможности перехвата российских ракет американской ПРО в... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T05:24
2024-10-18T06:31
специальная военная операция на украине
россия
польша
александр грушко
радослав сикорский
нато
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал безответственными заявления польских властей относительно возможности перехвата российских ракет американской ПРО в польском Редзикове."Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления", - сказал Грушко РИА Новости.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире подкаста Radio Rebeliant сообщил, что американская база ПРО в польском Редзикове предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, "летящих в сторону Польши".Американская база противоракетной обороны в Редзиково, которая находится в 165 километрах от границы России, состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали о том, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978634570.html
https://ria.ru/20241018/frg-1978628668.html
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россия, польша, александр грушко, радослав сикорский, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Польша, Александр Грушко, Радослав Сикорский, НАТО
В МИД России ответили на заявление Сикорского о возможном перехвате ракет

Замглавы МИД Грушко назвал безответственными заявления Польши о перехвате ракет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал безответственными заявления польских властей относительно возможности перехвата российских ракет американской ПРО в польском Редзикове.
"Среди стран НАТО Польша занимает наиболее радикальные позиции, их лидеры допускают безответственные заявления", - сказал Грушко РИА Новости.
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04:13
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире подкаста Radio Rebeliant сообщил, что американская база ПРО в польском Редзикове предназначена для уничтожения не только иранских, но и российских ракет, "летящих в сторону Польши".
Американская база противоракетной обороны в Редзиково, которая находится в 165 километрах от границы России, состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).
В мае Пентагон сообщал о заключении контракта между минобороны США и американской оборонно-промышленной компанией Northrop Grumman на 49 миллионов долларов на создание интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной для Польши. При этом США регулярно сообщали о том, что развертываемая в Польше система ПРО направлена не против России, а якобы должна служить для защиты от иранских ракет.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПольшаАлександр ГрушкоРадослав СикорскийНАТО
 
 
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