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Юрист назвал пять причин, по которым можно мгновенно лишиться работы - РИА Новости, 18.10.2024
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04:18 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/rabota-1978635299.html
Юрист назвал пять причин, по которым можно мгновенно лишиться работы
Юрист назвал пять причин, по которым можно мгновенно лишиться работы - РИА Новости, 18.10.2024
Юрист назвал пять причин, по которым можно мгновенно лишиться работы
Поведение сотрудника на рабочем месте может дать работодателю повод немедленно уволить подчиненного, есть несколько причин, по которым можно лишиться работы... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T04:18
2024-10-18T04:18
общество
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Поведение сотрудника на рабочем месте может дать работодателю повод немедленно уволить подчиненного, есть несколько причин, по которым можно лишиться работы мгновенно, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. "Первая и, пожалуй, самая очевидная причина - это появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Законодатель не случайно выделил этот пункт как отдельное основание для увольнения. Ведь пьяный сотрудник не только не способен выполнять свои обязанности, но и представляет реальную угрозу для окружающих, особенно если речь идет о работе с техникой или опасными веществами", - отметил юрист. Адамс обратил внимание, что даже единичный случай такого нарушения может стать фатальным для карьеры. Разглашение охраняемой законом тайны юрист назвал второй причиной, способной привести к незамедлительному увольнению. "Речь идет не только о государственной или коммерческой тайне, но и о персональных данных коллег или клиентов. В эпоху информационных технологий утечка конфиденциальных сведений может нанести колоссальный ущерб компании, поэтому работодатели крайне серьезно относятся к подобным нарушениям. Даже если разглашение произошло по неосторожности, это не освобождает работника от ответственности", - объяснил Адамс. Третьей ситуацией, которая может привести к мгновенному расторжению трудовых отношений, является хищение имущества работодателя. Юрист добавил, что речь идет не только о крупных кражах, но и о незначительных хищениях. В качестве примеров Адамс привел систематическое присвоение канцелярских принадлежностей или использование служебного транспорта в личных целях. По словам юриста, работодатель имеет право уволить сотрудника даже за единичный случай воровства вне зависимости от стоимости похищенного имущества. Четвертой причиной немедленного увольнения может стать грубое нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкие последствия. Пятой причиной юрист назвал предоставление подложных документов при заключении трудового договора. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор сразу после раскрытия факта подлога. "Важно отметить, что во всех перечисленных случаях работодатель обязан соблюсти процедуру увольнения, предусмотренную Трудовым кодексом. Это включает в себя получение письменных объяснений от работника, издание приказа об увольнении и ознакомление с ним сотрудника под роспись. Несоблюдение этих формальностей может привести к признанию увольнения незаконным и восстановлению работника на прежнем месте", - подчеркнул Адамс.
https://ria.ru/20241017/bezrabotnye-1599982658.html
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общество
Общество
Юрист назвал пять причин, по которым можно мгновенно лишиться работы

Юрист Адамс: пьяного сотрудника на рабочем месте могут уволить немедленно

© iStock.com / ijeabРабота над проектом
Работа над проектом - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© iStock.com / ijeab
Работа над проектом. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Поведение сотрудника на рабочем месте может дать работодателю повод немедленно уволить подчиненного, есть несколько причин, по которым можно лишиться работы мгновенно, рассказал РИА Новости генеральный директор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
"Первая и, пожалуй, самая очевидная причина - это появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Законодатель не случайно выделил этот пункт как отдельное основание для увольнения. Ведь пьяный сотрудник не только не способен выполнять свои обязанности, но и представляет реальную угрозу для окружающих, особенно если речь идет о работе с техникой или опасными веществами", - отметил юрист.
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Адамс обратил внимание, что даже единичный случай такого нарушения может стать фатальным для карьеры. Разглашение охраняемой законом тайны юрист назвал второй причиной, способной привести к незамедлительному увольнению.
"Речь идет не только о государственной или коммерческой тайне, но и о персональных данных коллег или клиентов. В эпоху информационных технологий утечка конфиденциальных сведений может нанести колоссальный ущерб компании, поэтому работодатели крайне серьезно относятся к подобным нарушениям. Даже если разглашение произошло по неосторожности, это не освобождает работника от ответственности", - объяснил Адамс.
Третьей ситуацией, которая может привести к мгновенному расторжению трудовых отношений, является хищение имущества работодателя. Юрист добавил, что речь идет не только о крупных кражах, но и о незначительных хищениях. В качестве примеров Адамс привел систематическое присвоение канцелярских принадлежностей или использование служебного транспорта в личных целях. По словам юриста, работодатель имеет право уволить сотрудника даже за единичный случай воровства вне зависимости от стоимости похищенного имущества.
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Четвертой причиной немедленного увольнения может стать грубое нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкие последствия. Пятой причиной юрист назвал предоставление подложных документов при заключении трудового договора. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор сразу после раскрытия факта подлога.
"Важно отметить, что во всех перечисленных случаях работодатель обязан соблюсти процедуру увольнения, предусмотренную Трудовым кодексом. Это включает в себя получение письменных объяснений от работника, издание приказа об увольнении и ознакомление с ним сотрудника под роспись. Несоблюдение этих формальностей может привести к признанию увольнения незаконным и восстановлению работника на прежнем месте", - подчеркнул Адамс.
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