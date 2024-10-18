https://ria.ru/20241018/pvo-1978722316.html

Российская ПВО за неделю сбила две ракеты "Нептун"

Российская ПВО за неделю сбила две ракеты "Нептун" - РИА Новости, 18.10.2024

Российская ПВО за неделю сбила две ракеты "Нептун"

Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили две ракеты "Нептун", две авиабомбы Hammer, 29 снарядов HIMARS и 374 беспилотника в зоне спецоперации, сообщили РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:43

2024-10-18T13:43

2024-10-18T13:43

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франция

сша

безопасность

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Средства российской ПВО за прошедшую неделю сбили две ракеты "Нептун", две авиабомбы Hammer, 29 снарядов HIMARS и 374 беспилотника в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 29 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 374 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 12 по 18 октября.

https://ria.ru/20240921/pvo-1973980703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, франция, сша, безопасность