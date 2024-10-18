https://ria.ru/20241018/putin-1978812265.html

Путин предлагает миру то, чего у Запада просто нет

Путин предлагает миру то, чего у Запада просто нет - РИА Новости, 18.10.2024

Путин предлагает миру то, чего у Запада просто нет

Мало существует сегодня стран, которые бы накануне крупнейших международных встреч на высшем уровне включали режим полной открытости для иностранных гостей и... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:37

2024-10-18T18:37

2024-10-18T19:15

россия

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978807218_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_d2604cf2386721b4e5b551a139d1079c.jpg

Мало существует сегодня стран, которые бы накануне крупнейших международных встреч на высшем уровне включали режим полной открытости для иностранных гостей и зарубежной прессы. Как в раскрытии геополитических планов, так и по поводу экономических перспектив. Откровенность России перед началом БРИКС не имеет границ.В рамках делового форума организации, открывшегося накануне, президент Путин пригласил на чашку чая руководителей СМИ стран-участниц и тех государств, что намерены вступить в эту крупнейшую международную организацию. Российский лидер предложил журналистам обсудить любые темы, что их интересуют, даже самые острые.Пресса, разумеется, приглашение приняла. И не только потому, что Путин — прекрасный и интересный для них собеседник (а не только глава крупнейшей мировой державы), но и потому, что с такой искренностью на том же Западе с прессой никто не говорит.Если вообще говорит. Кто и когда видел в последний раз неподмонтированную и без заранее согласованных вопросов пресс-конференцию или даже брифинг для медиа того же герра Шольца? Ну или месье Макрона? Или заблудившегося в лондонском смоге мистера Стармера?Пощадим Байдена, у него уже, считай, дембель на носу. Но не упомянуть в принципе Америку было бы неосмотрительно. Потому что там любой диалог с любой прессой обоих кандидатов отчего-то вызывает всегда и постоянно чудовищный скандал и обмен выражениями, далекими от парламентских.Сама же американская медийка, если ей персонаж не нравится, его (или ее) тупо троллит. И, наоборот, облизывает буквально до дырок на языке того, кто этой медийке идеологически близок.Кстати, ровно то же самое относится и к прессе общеевропейского блока по отношению к их местным боссам.Идеология рулит, лозунги главенствуют, ну а медиа вообще забыли, что их дело — информация, комментарии и представление интересов социума (а не ублажение пиарщиков начальства). Раздача этикеточек и наклейка ярлыков разного уровня "облико морале" в обязанности прессы не входит.Ведь враждебность и предвзятость — очень плохая, негодная даже замена спокойной оценке происходящих событий в мире, который меняется стремительно.Но это так, к слову.А если не к слову и конкретно, то сама встреча на высшем уровне в Казани, едва ли не крупнейшая в этом году, смотри на нее хоть глобально, хоть регионально, — она не о противостоянии, не о "подсиживании" будто бы партнеров, не о дифференциации этих самых партнеров по цвету галстуков (например) или по объему ВВП, не о делении собеседников на "старших" и "младших".БРИКС в мире, правила в котором на протяжении десятилетий устанавливали государства-"хищники", сегодня говорит, перефразируя "Скифов" Блока: "Господа, мы станем братья!"А что может быть привлекательнее в межгосударственных отношениях, чем доверие, доброжелательность, вне зависимости от того, кто и каких взглядов придерживается, какое общественное устройство предпочитает, и когда главный принцип — работа на общее благо и созидательность? Ничего. Нет ничего привлекательнее такого рода подхода.Мы столько раз видели диаметрально противоположные принципы. Нам это порядком надоело.Мы наблюдали, как даже при вступлении в блок/организацию/союз требуется в обязательном порядке сделать книксен кому-то там главному, непременно поцеловать этого главного в плечико и вообще входить и выходить из важных кабинетов этих "главных" в полуприсяде.Мы видели нарушения соглашений, подписанных, казалось бы, ну на самом высоком уровне. Причем нарушенных практически сразу, потому что эти договоры были подписаны исключительно для блезира.Мы видели наглый дешевый карточный блеф тех, кто клялся чуть ли не собственной "мамой", чтобы усыпить бдительность всех, намывая себе этим враньем золотишка. Обманом — так обманом, кровью — ну так, значит, "сами виноваты", нечего было расслабляться.Так вот, Россия как хозяйка нынешнего форума, как страна, как государство-цивилизация предлагает совершенно иные отношения. И структурно, и содержательно.Геополитика, в которой конфликты, даже самые тяжелые, всегда урегулируются исключительно на основе доверия, честности и умения согласовать общность интересов. При этом соблюдая вежливость, уважая разницу в подходе к решению проблем и учитывая отличия фундаментальных ценностей.Россия предлагает мир — что, собственно, она делала последние десятилетия — без вражды. Это ни разу не значит, что мы позволим делать нам и в наш адрес жесты или производить действия, которые несут нашей стране угрозу. На это желающие получить русский ответ — его получат, услышат и ощутят.Но не враждебность и злоба (оборотные стороны закомплексованности и зависти) есть и будут в отношениях государств, уже членов БРИКС, и тех, кто намерен к организации присоединиться на этом саммите и позднее.Россия провозглашает, что совместно и усердно вместе с друзьями и партнерами будет строить новый миропорядок. Честный. Справедливый. Доверительный. Такие отношения и такие идеи на планете сегодня востребованы миллиардами людей. За этой новой геополитикой — будущее. И именно поэтому такая геополитика победит.

https://ria.ru/20241018/briks-1978807390.html

https://ria.ru/20240926/makgregor-1974945519.html

https://ria.ru/20240925/spetsoperatsiya-1974677543.html

https://ria.ru/20241018/ssha-1978769672.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин