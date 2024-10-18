Путин назвал современную вооруженную борьбу войной математиков
Путин: современный способ ведения борьбы меняется с развитием технологий
© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что современный способ ведения вооруженной борьбы очень быстро меняется в связи с технологическим прогрессом, военнослужащие называют его "войной математиков".
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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"Современный способ ведения вооруженной борьбы очень быстро меняется в связи с технологическим прогрессом, и сегодня-завтра дать абсолютно точную оценку того, что будет происходить, уже достаточно сложно. Более того, вот еще совсем недавно говорили, что современный способ ведения вооруженной борьбы - это противоборство технологий. Сегодня я уже от наших участников боевых действий… услышал, что современная война - это война математиков", - сказал Путин.
Президент пояснил, что средства электронной борьбы работают на определенные средства поражения и подавляют их. Другая сторона их просчитывает, понимает, что ей противостоит, и меняет программное обеспечение своих ударных вооружений в течение нескольких дней или недель. По словам Путина, постоянная смена и усиление программного обеспечения электронных средств подавления может продолжаться бесконечно.