https://ria.ru/20241018/putin-1978811772.html

Путин назвал современную вооруженную борьбу войной математиков

Путин назвал современную вооруженную борьбу войной математиков - РИА Новости, 18.10.2024

Путин назвал современную вооруженную борьбу войной математиков

Президент России Владимир Путин заявил, что современный способ ведения вооруженной борьбы очень быстро меняется в связи с технологическим прогрессом,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:33

2024-10-18T18:33

2024-10-18T18:35

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технологии

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саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что современный способ ведения вооруженной борьбы очень быстро меняется в связи с технологическим прогрессом, военнослужащие называют его "войной математиков". Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Современный способ ведения вооруженной борьбы очень быстро меняется в связи с технологическим прогрессом, и сегодня-завтра дать абсолютно точную оценку того, что будет происходить, уже достаточно сложно. Более того, вот еще совсем недавно говорили, что современный способ ведения вооруженной борьбы - это противоборство технологий. Сегодня я уже от наших участников боевых действий… услышал, что современная война - это война математиков", - сказал Путин. Президент пояснил, что средства электронной борьбы работают на определенные средства поражения и подавляют их. Другая сторона их просчитывает, понимает, что ей противостоит, и меняет программное обеспечение своих ударных вооружений в течение нескольких дней или недель. По словам Путина, постоянная смена и усиление программного обеспечения электронных средств подавления может продолжаться бесконечно.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году