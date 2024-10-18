https://ria.ru/20241018/putin-1978809873.html
Путин назвал выработанный в Стамбуле документ по Украине базой
Путин назвал выработанный в Стамбуле документ по Украине базой - РИА Новости, 18.10.2024
Путин назвал выработанный в Стамбуле документ по Украине базой
Президент России Владимир Путин назвал базой проект документа, который был выработан в ходе стамбульского переговорного процесса по Украине. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:19
2024-10-18T18:19
2024-10-18T18:23
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал базой проект документа, который был выработан в ходе стамбульского переговорного процесса по Украине. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Все призывают нас вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила самой себе вести переговоры, на это что никто не обращает внимания? Это же просто смешно. Значит, но самое главное – база. База – это вот проект документа, выработанного в ходе стамбульского переговорного процесса", - сказал Путин на встрече.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, стамбул, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Стамбул, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин назвал выработанный в Стамбуле документ по Украине базой
Путин назвал базой документ, выработанный на переговорах в Стамбуле по Украине