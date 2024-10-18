https://ria.ru/20241018/putin-1978809873.html

Путин назвал выработанный в Стамбуле документ по Украине базой

Путин назвал выработанный в Стамбуле документ по Украине базой - РИА Новости, 18.10.2024

Путин назвал выработанный в Стамбуле документ по Украине базой

Президент России Владимир Путин назвал базой проект документа, который был выработан в ходе стамбульского переговорного процесса по Украине. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:19

2024-10-18T18:19

2024-10-18T18:23

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал базой проект документа, который был выработан в ходе стамбульского переговорного процесса по Украине. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Все призывают нас вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила самой себе вести переговоры, на это что никто не обращает внимания? Это же просто смешно. Значит, но самое главное – база. База – это вот проект документа, выработанного в ходе стамбульского переговорного процесса", - сказал Путин на встрече.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/peregovory-1978796131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, стамбул, саммит брикс в казани в 2024 году