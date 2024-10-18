https://ria.ru/20241018/putin-1978808614.html

Китай и Бразилия не советовались с Россией по Украине, заявил Путин

Китай и Бразилия не советовались с Россией по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Китай и Бразилия не советовались с Россией по Украине, заявил Путин

Ни Китай, ни Бразилия в поиске решений мирного урегулирования конфликта на Украине не консультировались с РФ, они действуют самостоятельно, заявил президент... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:15

2024-10-18T18:15

2024-10-18T18:15

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Ни Китай, ни Бразилия в поиске решений мирного урегулирования конфликта на Украине не консультировались с РФ, они действуют самостоятельно, заявил президент России Владимир Путин. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Ни Бразилия, ни Китай, а это очень близкие к нам страны, в поиске решений мирного урегулирования с нами не консультировались, они действовали так, как считают нужным… Это говорит о том, что и Бразилия и Китай действуют самостоятельно, они никому не подыгрывают, в том числе и России не подыгрывают. Это я вам говорю совершенно ответственно, публично", - сказал Путин в ходе встречи.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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россия

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, китай, бразилия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году