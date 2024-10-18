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Китай и Бразилия не советовались с Россией по Украине, заявил Путин
Китай и Бразилия не советовались с Россией по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Китай и Бразилия не советовались с Россией по Украине, заявил Путин
Ни Китай, ни Бразилия в поиске решений мирного урегулирования конфликта на Украине не консультировались с РФ, они действуют самостоятельно, заявил президент... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:15
2024-10-18T18:15
2024-10-18T18:15
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Ни Китай, ни Бразилия в поиске решений мирного урегулирования конфликта на Украине не консультировались с РФ, они действуют самостоятельно, заявил президент России Владимир Путин. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Ни Бразилия, ни Китай, а это очень близкие к нам страны, в поиске решений мирного урегулирования с нами не консультировались, они действовали так, как считают нужным… Это говорит о том, что и Бразилия и Китай действуют самостоятельно, они никому не подыгрывают, в том числе и России не подыгрывают. Это я вам говорю совершенно ответственно, публично", - сказал Путин в ходе встречи.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, бразилия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Китай, Бразилия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Китай и Бразилия не советовались с Россией по Украине, заявил Путин
Путин: КНР и Бразилия не советовались с РФ в поиске решения конфликта на Украине