https://ria.ru/20241018/putin-1978808270.html
Путин назвал предложения Китая и Бразилии по Украине взвешенными
Путин назвал предложения Китая и Бразилии по Украине взвешенными - РИА Новости, 18.10.2024
Путин назвал предложения Китая и Бразилии по Украине взвешенными
Президент России Владимир Путин назвал взвешенными и направленными на поиск мирного решения предложения Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:13
2024-10-18T18:13
2024-10-18T18:13
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китай
бразилия
владимир путин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал взвешенными и направленными на поиск мирного решения предложения Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Я считаю, что в целом это взвешенные предложения (Китая и Бразилии - ред.), направленные на поиск мирного решения. Если кому-то это не нравится, это их позиция", - заявил Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, бразилия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Китай, Бразилия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин назвал предложения Китая и Бразилии по Украине взвешенными
Путин: Китай и Бразилия предложили взвешенные решения по конфликту на Украине