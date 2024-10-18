https://ria.ru/20241018/putin-1978808270.html

Путин назвал предложения Китая и Бразилии по Украине взвешенными

Путин назвал предложения Китая и Бразилии по Украине взвешенными - РИА Новости, 18.10.2024

Путин назвал предложения Китая и Бразилии по Украине взвешенными

Президент России Владимир Путин назвал взвешенными и направленными на поиск мирного решения предложения Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:13

2024-10-18T18:13

2024-10-18T18:13

россия

китай

бразилия

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978764066_149:0:2265:1190_1920x0_80_0_0_846a415eb8f5731e1eba9fdffbe1336a.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал взвешенными и направленными на поиск мирного решения предложения Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Я считаю, что в целом это взвешенные предложения (Китая и Бразилии - ред.), направленные на поиск мирного решения. Если кому-то это не нравится, это их позиция", - заявил Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978768944.html

россия

китай

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, китай, бразилия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году