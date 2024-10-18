https://ria.ru/20241018/putin-1978807033.html

Россия и Египет продолжат работу по безопасности в регионе, заявил Путин

Россия и Египет продолжат работу по безопасности в регионе, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Россия и Египет продолжат работу по безопасности в регионе, заявил Путин

РФ и Египет продолжат работу в сфере военно-технического сотрудничества, над вопросами безопасности в регионе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:07

2024-10-18T18:07

2024-10-18T18:07

россия

египет

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. РФ и Египет продолжат работу в сфере военно-технического сотрудничества, над вопросами безопасности в регионе, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Мы продолжим нашу совместную работу в гуманитарной сфере, в том числе и по подготовке кадров. Ну и наконец, мы продолжим сотрудничество в сфере безопасности, надеюсь, возобновим работу и в области военно-технического сотрудничества", - сказал Путин во время встречи. По его мнению, очень важным является взаимодействие и согласование позиций России и Египта на международную арене, в том числе это касается вопросов обеспечения безопасности в регионе.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978804452.html

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россия

египет

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россия, египет, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году