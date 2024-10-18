https://ria.ru/20241018/putin-1978806499.html
Путин надеется, что конфликт между Израилем и Ираном не будет раскручен
Путин надеется, что конфликт между Израилем и Ираном не будет раскручен - РИА Новости, 18.10.2024
Путин надеется, что конфликт между Израилем и Ираном не будет раскручен
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что удастся избежать раскручивания конфликта между Израилем и Ираном. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:06
2024-10-18T18:06
2024-10-18T18:06
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что удастся избежать раскручивания конфликта между Израилем и Ираном. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Я очень надеюсь на то, что удастся избежать раскручивания этого конфликта", - сказал он на встрече. Глава государства добавил, что Россия готова сделать все, что от нее зависит, насколько это возможно.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, иран, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Израиль, Иран, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин надеется, что конфликт между Израилем и Ираном не будет раскручен
Путин надеется, что удастся избежать раскручивания конфликта Израиля и Ирана