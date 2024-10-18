https://ria.ru/20241018/putin-1978806499.html

Путин надеется, что конфликт между Израилем и Ираном не будет раскручен

Путин надеется, что конфликт между Израилем и Ираном не будет раскручен - РИА Новости, 18.10.2024

Путин надеется, что конфликт между Израилем и Ираном не будет раскручен

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что удастся избежать раскручивания конфликта между Израилем и Ираном. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:06

2024-10-18T18:06

2024-10-18T18:06

россия

израиль

иран

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что удастся избежать раскручивания конфликта между Израилем и Ираном. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Я очень надеюсь на то, что удастся избежать раскручивания этого конфликта", - сказал он на встрече. Глава государства добавил, что Россия готова сделать все, что от нее зависит, насколько это возможно.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/briks-1978772477.html

россия

израиль

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, израиль, иран, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году