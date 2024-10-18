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Путин заявил о росте торговли между Россией и Египтом
Путин заявил о росте торговли между Россией и Египтом - РИА Новости, 18.10.2024
Путин заявил о росте торговли между Россией и Египтом
Торговля России и Египта растет, реализуются совместные проекты, однако нужно ускорить работу над созданием промышленной российской зоны в Египте, заявил... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:00
2024-10-18T18:00
2024-10-18T18:00
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Торговля России и Египта растет, реализуются совместные проекты, однако нужно ускорить работу над созданием промышленной российской зоны в Египте, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "У нас подрастает товарооборот, мы работаем над крупными проектами. Надо сказать, что... атомную электростанцию строим, все идет по плану. Уверен, что все эти планы будут реализованы. Нам нужно активнее двигаться по поводу промышленной зоны, о которой мы уже давно говорим и предпринимаем там скромные шаги", - сказал Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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экономика, россия, египет, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Экономика, Россия, Египет, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин заявил о росте торговли между Россией и Египтом
Путин: торговля между Россией и Египтом растет, реализуются совместные проекты