https://ria.ru/20241018/putin-1978805318.html

Путин заявил о росте торговли между Россией и Египтом

Путин заявил о росте торговли между Россией и Египтом - РИА Новости, 18.10.2024

Путин заявил о росте торговли между Россией и Египтом

Торговля России и Египта растет, реализуются совместные проекты, однако нужно ускорить работу над созданием промышленной российской зоны в Египте, заявил... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:00

2024-10-18T18:00

2024-10-18T18:00

экономика

россия

египет

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978800019_0:0:3358:1890_1920x0_80_0_0_ec29ec508162f15ae42eb560e2a35453.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Торговля России и Египта растет, реализуются совместные проекты, однако нужно ускорить работу над созданием промышленной российской зоны в Египте, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "У нас подрастает товарооборот, мы работаем над крупными проектами. Надо сказать, что... атомную электростанцию строим, все идет по плану. Уверен, что все эти планы будут реализованы. Нам нужно активнее двигаться по поводу промышленной зоны, о которой мы уже давно говорим и предпринимаем там скромные шаги", - сказал Путин.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978802607.html

россия

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, египет, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году