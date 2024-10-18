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Путин заявил о готовности помочь в ситуации между Израилем и Ираном - РИА Новости, 18.10.2024
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17:58 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/putin-1978804452.html
Путин заявил о готовности помочь в ситуации между Израилем и Ираном
Путин заявил о готовности помочь в ситуации между Израилем и Ираном - РИА Новости, 18.10.2024
Путин заявил о готовности помочь в ситуации между Израилем и Ираном
Россия готова принять участие в урегулировании ситуации между Ираном и Израилем, если стороны конфликта в этом заинтересованы, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:58
2024-10-18T17:58
россия
иран
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
израиль
в мире
брикс
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия готова принять участие в урегулировании ситуации между Ираном и Израилем, если стороны конфликта в этом заинтересованы, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Если стороны конфликта заинтересованы, мы готовы поучаствовать абсолютно искренне, с пониманием интересов как одной, так и другой страны", - сказал Путин о возможности участия в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов. Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/putin-1978796508.html
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россия, иран, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, израиль, в мире, брикс, дмитрий киселев, мария захарова
Россия, Иран, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Израиль, В мире, БРИКС, Дмитрий Киселев, Мария Захарова
Путин заявил о готовности помочь в ситуации между Израилем и Ираном

Путин: РФ готова участвовать в урегулировании ситуации между Израилем и Ираном

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия готова принять участие в урегулировании ситуации между Ираном и Израилем, если стороны конфликта в этом заинтересованы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Россия против любых террористических проявлений, заявил Путин
Вчера, 17:37
"Если стороны конфликта заинтересованы, мы готовы поучаствовать абсолютно искренне, с пониманием интересов как одной, так и другой страны", - сказал Путин о возможности участия в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани
Вчера, 17:06
 
РоссияИранСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинИзраильВ миреБРИКСДмитрий КиселевМария Захарова
 
 
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