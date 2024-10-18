https://ria.ru/20241018/putin-1978804140.html

Путин призвал искать развязку ситуации между Ираном и Израилем

Путин призвал искать развязку ситуации между Ираном и Израилем - РИА Новости, 18.10.2024

Путин призвал искать развязку ситуации между Ираном и Израилем

Президент РФ Владимир Путин высказался за поиск способов развязки ситуации между Ираном и Израилем при остановке обмена ударами. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:58

2024-10-18T17:58

2024-10-18T17:58

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался за поиск способов развязки ситуации между Ираном и Израилем при остановке обмена ударами. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Мы в контакте с Израилем, мы в контакте с Ираном, у нас достаточно доверительные отношения. И нам бы очень хотелось, чтобы вот этот бесконечный, как может оказаться, обмен ударами, он в какой-то момент был остановлен. И чтобы были найдены такие способы развязки ситуации, которые удовлетворили бы как одну, так и другую сторону. Но это всегда, всегда, ответ на этот вопрос, всегда лежит на пути поиска компромиссов", - сказал Путин во время встречи.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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Дарья Буймова

в мире, россия, иран, израиль, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году