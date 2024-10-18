https://ria.ru/20241018/putin-1978804140.html
Путин призвал искать развязку ситуации между Ираном и Израилем
Путин призвал искать развязку ситуации между Ираном и Израилем - РИА Новости, 18.10.2024
Путин призвал искать развязку ситуации между Ираном и Израилем
Президент РФ Владимир Путин высказался за поиск способов развязки ситуации между Ираном и Израилем при остановке обмена ударами. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:58
2024-10-18T17:58
2024-10-18T17:58
в мире
россия
иран
израиль
владимир путин
дмитрий киселев
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978792755_0:39:3150:1810_1920x0_80_0_0_ec5686c9ae2914f0b7370944d0c8c827.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высказался за поиск способов развязки ситуации между Ираном и Израилем при остановке обмена ударами. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Мы в контакте с Израилем, мы в контакте с Ираном, у нас достаточно доверительные отношения. И нам бы очень хотелось, чтобы вот этот бесконечный, как может оказаться, обмен ударами, он в какой-то момент был остановлен. И чтобы были найдены такие способы развязки ситуации, которые удовлетворили бы как одну, так и другую сторону. Но это всегда, всегда, ответ на этот вопрос, всегда лежит на пути поиска компромиссов", - сказал Путин во время встречи.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20240417/peskov-1940565216.html
россия
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978792755_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_06d9d0194c166924e44c4d42eca4a64d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, израиль, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Иран, Израиль, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин призвал искать развязку ситуации между Ираном и Израилем
Путин призвал остановить обмен ударами между Ираном и Израилем