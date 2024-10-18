https://ria.ru/20241018/putin-1978803873.html
Путин не против проведения конференции по Украине в Саудовской Аравии
Путин не против проведения конференции по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 18.10.2024
Путин не против проведения конференции по Украине в Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности участия России в мирной конференции по Украине в Саудовской Аравии, завил, что это место для России... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:57
2024-10-18T17:57
2024-10-18T23:15
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности участия России в мирной конференции по Украине в Саудовской Аравии, завил, что это место для России комфортное, но вопрос состоит в том, что обсуждать. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для проведения для нас вполне является комфортным. Но вопрос не в этом, вопрос - что обсуждать", - сказал Путин, отвечая на предложение принять участие в мирной конференции по Украине в дружеской стране, например, в Саудовской Аравии.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саудовская аравия, украина, владимир путин, дмитрий киселев, брикс
Россия, Саудовская Аравия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС
Путин не против проведения конференции по Украине в Саудовской Аравии
Путин назвал Саудовскую Аравию комфортным местом для конференции по Украине