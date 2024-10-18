https://ria.ru/20241018/putin-1978803873.html

Путин не против проведения конференции по Украине в Саудовской Аравии

Путин не против проведения конференции по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 18.10.2024

Путин не против проведения конференции по Украине в Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин, говоря о возможности участия России в мирной конференции по Украине в Саудовской Аравии, завил, что это место для России... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:57

2024-10-18T17:57

2024-10-18T23:15

россия

саудовская аравия

украина

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности участия России в мирной конференции по Украине в Саудовской Аравии, завил, что это место для России комфортное, но вопрос состоит в том, что обсуждать. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для проведения для нас вполне является комфортным. Но вопрос не в этом, вопрос - что обсуждать", - сказал Путин, отвечая на предложение принять участие в мирной конференции по Украине в дружеской стране, например, в Саудовской Аравии.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978763628.html

россия

саудовская аравия

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, саудовская аравия, украина, владимир путин, дмитрий киселев, брикс