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Путин не против проведения конференции по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 18.10.2024
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17:57 18.10.2024 (обновлено: 23:15 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978803873.html
Путин не против проведения конференции по Украине в Саудовской Аравии
Путин не против проведения конференции по Украине в Саудовской Аравии - РИА Новости, 18.10.2024
Путин не против проведения конференции по Украине в Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин, говоря о возможности участия России в мирной конференции по Украине в Саудовской Аравии, завил, что это место для России... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:57
2024-10-18T23:15
россия
саудовская аравия
украина
владимир путин
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности участия России в мирной конференции по Украине в Саудовской Аравии, завил, что это место для России комфортное, но вопрос состоит в том, что обсуждать. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для проведения для нас вполне является комфортным. Но вопрос не в этом, вопрос - что обсуждать", - сказал Путин, отвечая на предложение принять участие в мирной конференции по Украине в дружеской стране, например, в Саудовской Аравии.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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россия, саудовская аравия, украина, владимир путин, дмитрий киселев, брикс
Россия, Саудовская Аравия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС
Путин не против проведения конференции по Украине в Саудовской Аравии

Путин назвал Саудовскую Аравию комфортным местом для конференции по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможности участия России в мирной конференции по Украине в Саудовской Аравии, завил, что это место для России комфортное, но вопрос состоит в том, что обсуждать.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
«
"Если такие мероприятия будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для проведения для нас вполне является комфортным. Но вопрос не в этом, вопрос - что обсуждать", - сказал Путин, отвечая на предложение принять участие в мирной конференции по Украине в дружеской стране, например, в Саудовской Аравии.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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РоссияСаудовская АравияУкраинаВладимир ПутинДмитрий КиселевБРИКС
 
 
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