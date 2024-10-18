https://ria.ru/20241018/putin-1978802334.html

Израиль и Иран должны выстраивать отношения сами, заявил Путин

Израиль и Иран должны выстраивать отношения сами, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Израиль и Иран должны выстраивать отношения сами, заявил Путин

Израиль и Иран должны выстраивать отношения сами, Россия не может вмешиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:51

2024-10-18T17:51

2024-10-18T18:02

израиль

брикс

иран

россия

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

дмитрий киселев

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Израиль и Иран должны выстраивать отношения сами, Россия не может вмешиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Отношения между Израилем и Ираном должны строить, прежде всего, две страны – Израиль и Иран. Это их задача. Мы не можем вмешиваться в двусторонние отношения весьма уважаемых государств на Ближнем Востоке, играющих существенную роль", - сказал Путин на встрече.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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израиль

иран

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, брикс, иран, россия, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, дмитрий киселев