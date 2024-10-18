https://ria.ru/20241018/putin-1978802334.html
Израиль и Иран должны выстраивать отношения сами, заявил Путин
Израиль и Иран должны выстраивать отношения сами, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Израиль и Иран должны выстраивать отношения сами, заявил Путин
Израиль и Иран должны выстраивать отношения сами, Россия не может вмешиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:51
2024-10-18T17:51
2024-10-18T18:02
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Израиль и Иран должны выстраивать отношения сами, Россия не может вмешиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Отношения между Израилем и Ираном должны строить, прежде всего, две страны – Израиль и Иран. Это их задача. Мы не можем вмешиваться в двусторонние отношения весьма уважаемых государств на Ближнем Востоке, играющих существенную роль", - сказал Путин на встрече.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Израиль и Иран должны выстраивать отношения сами, заявил Путин
Путин: Израиль и Иран должны выстраивать отношения сами, РФ не может вмешиваться