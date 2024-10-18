https://ria.ru/20241018/putin-1978801985.html

России нужны условия долгосрочного мира, заявил Путин

России нужны условия долгосрочного мира, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

России нужны условия долгосрочного мира, заявил Путин

России нужны условия долгосрочного мира, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:49

2024-10-18T17:49

2024-10-18T19:05

россия

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

нато

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. России нужны условия долгосрочного мира, заявил президент Владимир Путин.Путин в пятницу провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для всех участников этого непростого процесса", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20241018/putin-1978792972.html

россия

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2024

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россия, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, нато