https://ria.ru/20241018/putin-1978801868.html

Победить Россию невозможно, заявил Путин

Победить Россию невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Победить Россию невозможно, заявил Путин

Победить Россию на поле боя невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:49

2024-10-18T17:49

2024-10-18T18:01

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

россия

брикс

дмитрий киселев

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Победить Россию на поле боя невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что когда-то и кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, обеспечить победу над Россией на поле боя, они сами уже убедились в том, что это невозможно, это нереалистично. И поменяли свою точку зрения. Что ж, и правильно сделали. За это похвалю", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.Глава государства в пятницу встретился с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, брикс, дмитрий киселев