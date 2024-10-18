https://ria.ru/20241018/putin-1978801868.html
Победить Россию невозможно, заявил Путин
Победить Россию невозможно, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Победить Россию невозможно, заявил Путин
Победить Россию на поле боя невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:49
2024-10-18T17:49
2024-10-18T18:01
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
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дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Победить Россию на поле боя невозможно, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что когда-то и кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, обеспечить победу над Россией на поле боя, они сами уже убедились в том, что это невозможно, это нереалистично. И поменяли свою точку зрения. Что ж, и правильно сделали. За это похвалю", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.Глава государства в пятницу встретился с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представлял генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, брикс, дмитрий киселев
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, БРИКС, Дмитрий Киселев
Победить Россию невозможно, заявил Путин
Путин: победить Россию на поле боя невозможно