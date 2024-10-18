https://ria.ru/20241018/putin-1978800891.html

Компромиссы между Ираном и Израилем возможны, считает Путин

Компромиссы между Ираном и Израилем возможны, считает Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Компромиссы между Ираном и Израилем возможны, считает Путин

Компромиссы между Ираном и Израилем возможны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:47

2024-10-18T17:47

2024-10-18T17:47

в мире

иран

израиль

россия

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Компромиссы между Ираном и Израилем возможны, заявил президент России Владимир Путин. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "На вопрос, возможен ли компромисс (между Ираном и Израилем - ред.), мне кажется, что возможно. И если это будет востребовано, мы в контакте с одной и с другой стороной готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь в поиске этих компромиссов", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/briks-1978790746.html

иран

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году