https://ria.ru/20241018/putin-1978800891.html
Компромиссы между Ираном и Израилем возможны, считает Путин
Компромиссы между Ираном и Израилем возможны, считает Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Компромиссы между Ираном и Израилем возможны, считает Путин
Компромиссы между Ираном и Израилем возможны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:47
2024-10-18T17:47
2024-10-18T17:47
в мире
иран
израиль
россия
владимир путин
дмитрий киселев
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978794329_73:0:3061:1681_1920x0_80_0_0_0a2560cad8f24a902e55b9617902248a.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Компромиссы между Ираном и Израилем возможны, заявил президент России Владимир Путин. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "На вопрос, возможен ли компромисс (между Ираном и Израилем - ред.), мне кажется, что возможно. И если это будет востребовано, мы в контакте с одной и с другой стороной готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь в поиске этих компромиссов", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/briks-1978790746.html
иран
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978794329_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_7708f175a19cd0fc0d705e86718fb8c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, россия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Иран, Израиль, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Компромиссы между Ираном и Израилем возможны, считает Путин
Путин: компромиссы между Ираном и Израилем возможны, Россия может помочь