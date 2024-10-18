https://ria.ru/20241018/putin-1978798263.html

Путин оценил отношения между Россией и Ираном

Путин оценил отношения между Россией и Ираном - РИА Новости, 18.10.2024

Путин оценил отношения между Россией и Ираном

У России и Ирана союзнические отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:42

2024-10-18T17:42

2024-10-18T17:42

россия

иран

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. У России и Ирана союзнические отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Что касается Ирана, то у нас с Ираном просто союзнические отношения. И мы очень тонко чувствуем, что происходит в этой стране, тонко чувствуем, что происходит в различных сферах", - сказал Путин на встрече.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978785108.html

россия

иран

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иран, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году