https://ria.ru/20241018/putin-1978797219.html

Путин прокомментировал мирные инициативы по Украине Бразилии и Китая

Путин прокомментировал мирные инициативы по Украине Бразилии и Китая - РИА Новости, 18.10.2024

Путин прокомментировал мирные инициативы по Украине Бразилии и Китая

Россия с уважением относится к странам, которые настроены на завершение украинского конфликта мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:39

2024-10-18T17:39

2024-10-18T17:39

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саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия с уважением относится к странам, которые настроены на завершение украинского конфликта мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Есть инициатива Китая, Бразилии, которые очень взвешенно подходят к вопросам урегулирования, объективно, и соответствующая группа в Нью-Йорке создана, мы очень внимательно на это смотрим, с уважением. Понимаем, что все наши друзья, в том числе и члены БРИКС, они настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее и мирными средствами", - сказал глава государства.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, бразилия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году