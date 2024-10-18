https://ria.ru/20241018/putin-1978797219.html
Путин прокомментировал мирные инициативы по Украине Бразилии и Китая
Путин прокомментировал мирные инициативы по Украине Бразилии и Китая - РИА Новости, 18.10.2024
Путин прокомментировал мирные инициативы по Украине Бразилии и Китая
Россия с уважением относится к странам, которые настроены на завершение украинского конфликта мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:39
2024-10-18T17:39
2024-10-18T17:39
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия с уважением относится к странам, которые настроены на завершение украинского конфликта мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Есть инициатива Китая, Бразилии, которые очень взвешенно подходят к вопросам урегулирования, объективно, и соответствующая группа в Нью-Йорке создана, мы очень внимательно на это смотрим, с уважением. Понимаем, что все наши друзья, в том числе и члены БРИКС, они настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее и мирными средствами", - сказал глава государства.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, бразилия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Китай, Бразилия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Путин прокомментировал мирные инициативы по Украине Бразилии и Китая
Путин: Россия уважает страны, которые добиваются мира на Украине переговорами
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия с уважением относится к странам, которые настроены на завершение украинского конфликта мирными средствами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Есть инициатива Китая, Бразилии, которые очень взвешенно подходят к вопросам урегулирования, объективно, и соответствующая группа в Нью-Йорке создана, мы очень внимательно на это смотрим, с уважением. Понимаем, что все наши друзья, в том числе и члены БРИКС, они настроены на то, чтобы этот конфликт завершить как можно быстрее и мирными средствами", - сказал глава государства.