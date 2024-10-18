https://ria.ru/20241018/putin-1978796508.html
Россия против любых террористических проявлений, заявил Путин
Россия против любых террористических проявлений, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия против любых террористических проявлений, заявил Путин
Россия против любых террористических проявлений, в том числе против граждан Израиля, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:37
2024-10-18T17:37
2024-10-18T17:49
россия
израиль
"граждане"
брикс
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978795836_0:126:3150:1898_1920x0_80_0_0_a9a84e001a7319246e5e2f63ffdb74be.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия против любых террористических проявлений, в том числе против граждан Израиля, сказал президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы всегда это говорим, и я хочу это подчеркнуть: мы против любых террористических проявлений, любых, в том числе и против Израиля, и против граждан Израиля", - сказал Путин на встрече.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/putin-1978768944.html
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978795836_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7bf89ba7809b4d5511ff1456a8a8a02f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, "граждане", брикс, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Израиль, "Граждане", БРИКС, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Россия против любых террористических проявлений, заявил Путин
Путин: РФ против террористических проявлений, в том числе против граждан Израиля