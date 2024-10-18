https://ria.ru/20241018/putin-1978796508.html

Россия против любых террористических проявлений, заявил Путин

Россия против любых террористических проявлений, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Россия против любых террористических проявлений, заявил Путин

Россия против любых террористических проявлений, в том числе против граждан Израиля, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:37

2024-10-18T17:37

2024-10-18T17:49

россия

израиль

"граждане"

брикс

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия против любых террористических проявлений, в том числе против граждан Израиля, сказал президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы всегда это говорим, и я хочу это подчеркнуть: мы против любых террористических проявлений, любых, в том числе и против Израиля, и против граждан Израиля", - сказал Путин на встрече.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978768944.html

россия

израиль

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, израиль, "граждане", брикс, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году