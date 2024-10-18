Россия не издает указов о запрете переговоров с Украиной, заявил Путин
Путин: РФ готова к переговорам с Украиной, не издает декретов и указов о запрете
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия не издает декретов и указов о запрете переговоров с Украиной, российская сторона готова к поиску компромисса и урегулированию конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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"Мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу", - сказал президент.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия не издает декретов и указов о запрете переговоров с Украиной, наоборот, Киев вводил запреты на это.
"Я хочу напомнить, что украинская сторона заявила: "Все, дальше переговоры с Россией вестись не будут". Также вышел декрет президента Украины, запрещающий вести с нами переговоры. Декрет-то действует, пусть для начала отменят хотя бы этот декрет. Это же смешно. Все призывают нас вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила вести переговоры, на это никто не обращает внимания. Это же просто смешно", - добавил Путин.
Ранее российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.