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Россия не издает указов о запрете переговоров с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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17:34 18.10.2024 (обновлено: 17:45 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978795570.html
Россия не издает указов о запрете переговоров с Украиной, заявил Путин
Россия не издает указов о запрете переговоров с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия не издает указов о запрете переговоров с Украиной, заявил Путин
Россия не издает декретов и указов о запрете переговоров с Украиной, российская сторона готова к поиску компромисса и урегулированию конфликта, заявил президент РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:34
2024-10-18T17:45
россия
украина
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
в мире
киев
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия не издает декретов и указов о запрете переговоров с Украиной, российская сторона готова к поиску компромисса и урегулированию конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу", - сказал президент.Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия не издает декретов и указов о запрете переговоров с Украиной, наоборот, Киев вводил запреты на это."Я хочу напомнить, что украинская сторона заявила: "Все, дальше переговоры с Россией вестись не будут". Также вышел декрет президента Украины, запрещающий вести с нами переговоры. Декрет-то действует, пусть для начала отменят хотя бы этот декрет. Это же смешно. Все призывают нас вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила вести переговоры, на это никто не обращает внимания. Это же просто смешно", - добавил Путин.Ранее российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/putin-1978792972.html
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россия, украина, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, в мире, киев, дмитрий киселев, нато, брикс
Россия, Украина, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, В мире, Киев, Дмитрий Киселев, НАТО, БРИКС
Россия не издает указов о запрете переговоров с Украиной, заявил Путин

Путин: РФ готова к переговорам с Украиной, не издает декретов и указов о запрете

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия не издает декретов и указов о запрете переговоров с Украиной, российская сторона готова к поиску компромисса и урегулированию конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин предсказал России победу в конфликте на Украине
Вчера, 17:26
«
"Мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу", - сказал президент.
Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия не издает декретов и указов о запрете переговоров с Украиной, наоборот, Киев вводил запреты на это.
"Я хочу напомнить, что украинская сторона заявила: "Все, дальше переговоры с Россией вестись не будут". Также вышел декрет президента Украины, запрещающий вести с нами переговоры. Декрет-то действует, пусть для начала отменят хотя бы этот декрет. Это же смешно. Все призывают нас вести переговоры, а то, что украинская сторона запретила вести переговоры, на это никто не обращает внимания. Это же просто смешно", - добавил Путин.
Ранее российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Президент упомянул и отмену санкций против РФ.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Украина выдвигает свои требования, это не переговоры, заявил Путин
Вчера, 17:35
 
РоссияУкраинаСаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинВ миреКиевДмитрий КиселевНАТОБРИКС
 
 
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