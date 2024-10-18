https://ria.ru/20241018/putin-1978792656.html
Путин ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине
Путин ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.10.2024
Путин ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине
Определять сроки завершения конфликта на Украине контрпродуктивно, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о ходе спецоперации. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:26
2024-10-18T17:26
2024-10-18T17:47
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Определять сроки завершения конфликта на Украине контрпродуктивно, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о ходе спецоперации."Определять какие-то сроки - это такая очень сложная вещь и она вообще контрпродуктивная", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС."Сейчас только что говорили о возможности мирных переговоров. Мы-то за. И я сказал, каким образом это может быть реализовано. И если это совершенно искренняя позиция с другой стороны - пожалуйста, чем быстрее, тем лучше", - добавил он.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украина, Владимир Путин, В мире, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Дмитрий Киселев, БРИКС, Россия
Путин ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине
Путин о спецоперации: определять сроки завершения конфликта контрпродуктивно