https://ria.ru/20241018/putin-1978792656.html

Путин ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

Путин ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 18.10.2024

Путин ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

Определять сроки завершения конфликта на Украине контрпродуктивно, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о ходе спецоперации. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:26

2024-10-18T17:26

2024-10-18T17:47

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Определять сроки завершения конфликта на Украине контрпродуктивно, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о ходе спецоперации."Определять какие-то сроки - это такая очень сложная вещь и она вообще контрпродуктивная", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС."Сейчас только что говорили о возможности мирных переговоров. Мы-то за. И я сказал, каким образом это может быть реализовано. И если это совершенно искренняя позиция с другой стороны - пожалуйста, чем быстрее, тем лучше", - добавил он.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/peregovory-1978796131.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, владимир путин, в мире, саммит брикс в казани в 2024 году, дмитрий киселев, брикс, россия