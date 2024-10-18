https://ria.ru/20241018/putin-1978792196.html

Путин рассказал, кто использует дальние средства поражения вместо ВСУ

Путин рассказал, кто использует дальние средства поражения вместо ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024

Путин рассказал, кто использует дальние средства поражения вместо ВСУ

Украинские войска не в состоянии использовать высокоточные и дальние средства поражения, это делают военные специалисты НАТО, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:25

2024-10-18T17:25

2024-10-18T17:39

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

владимир путин

дмитрий киселев

нато

брикс

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Украинские войска не в состоянии использовать высокоточные и дальние средства поражения, это делают военные специалисты НАТО, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Другая сторона посчитала, поняла, что ей противостоит, и меняет программное обеспечение своих ударных вооружений. В течение недели, десяти дней, трех недель другая сторона наращивает свои усилия и меняет программное обеспечение своих электронных средств подавления. Это продолжается бесконечно. Ну, конечно, ясно совершенно, что украинская армия не в состоянии этого делать, так же как и использовать высокоточные и дальние средства поражения, потому что у них их просто нет. Ясно, что все это делают страны НАТО и военные специалисты НАТО", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241018/putin-1978791021.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, дмитрий киселев, нато, брикс