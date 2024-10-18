https://ria.ru/20241018/putin-1978790021.html

Путин рассказал, при каком условии Россия будет вести диалог по Украине

Путин рассказал, при каком условии Россия будет вести диалог по Украине - РИА Новости, 18.10.2024

Путин рассказал, при каком условии Россия будет вести диалог по Украине

Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта на Украине, но на базе документа 2022 года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:20

2024-10-18T17:20

2024-10-18T17:42

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта на Украине, но на базе документа 2022 года, заявил президент России Владимир Путин.После начала спецоперации в 2022 году Россия вела переговоры с киевским режимом в Белоруссии и Турции. В феврале 2024-го в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что эти дипломатические консультации были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой."Как вы знаете, мы в Турции - в Стамбуле, долго вели переговоры, и, результатом этих переговоров стал документ, который был парафирован главой украинской делегации. Он поставил там свою подпись. Он в наличии имеется этот документ. Это проект-договор. И выжимка из него, повторюсь, парафирована главой переговорной делегации. Но если Украина поставила там свою подпись, значит там все устраивало. Во всяком случае какие-то принципиальные вещи. Можно было говорить о каких-то деталях, дорабатывать, но выбрасывать его в помойку, мне кажется, совершенно некорректно. Так можно любой документ выбросить. Поэтому мы готовы вести диалог о мирном завершении конфликта, но на на базе того документа, который был подготовлен на обстоятельных переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу", - сказал Путин.Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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россия

украина

турция

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Путин: Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта на Украине Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта на Украине, но только на базе Стамбульских договоренностей, заявил Путин 2024-10-18T17:20 true PT0M40S

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