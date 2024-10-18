https://ria.ru/20241018/putin-1978789160.html

Украинский конфликт является раздражителем в мире, заявил Путин

Украинский конфликт является раздражителем в мире, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Украинский конфликт является раздражителем в мире, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине является раздражителем для всего мира, отметив, что Россия это понимает и заинтересована в его... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:18

2024-10-18T17:18

2024-10-18T17:43

владимир путин

в мире

украина

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине является раздражителем для всего мира, отметив, что Россия это понимает и заинтересована в его завершении мирными средствами.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы очень внимательно смотрим (на инициативы по урегулированию украинского конфликта - ред.), с уважением. Мы понимаем, что все наши друзья, в том числе и члены БРИКС, настроены на то, чтобы этот конфликт завершить, как можно быстрее и мирными средствами. Мы отдаем себе отчет в том, что это, конечно, является элементом раздражителя в международных и европейских делах, в экономике. Мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы завершить его, как можно быстрее и, конечно, мирными средствами", - сказал президент.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978792972.html

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украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, в мире, украина