Украинский конфликт является раздражителем в мире, заявил Путин
Путин: украинский конфликт является раздражителем в мире
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине является раздражителем для всего мира, отметив, что Россия это понимает и заинтересована в его завершении мирными средствами.
Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Мы очень внимательно смотрим (на инициативы по урегулированию украинского конфликта - ред.), с уважением. Мы понимаем, что все наши друзья, в том числе и члены БРИКС, настроены на то, чтобы этот конфликт завершить, как можно быстрее и мирными средствами. Мы отдаем себе отчет в том, что это, конечно, является элементом раздражителя в международных и европейских делах, в экономике. Мы как никто другой заинтересованы в том, чтобы завершить его, как можно быстрее и, конечно, мирными средствами", - сказал президент.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.