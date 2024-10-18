https://ria.ru/20241018/putin-1978787975.html
Путин пообещал найти представителя от России на саммит G20
Путин пообещал найти представителя от России на саммит G20 - РИА Новости, 18.10.2024
Путин пообещал найти представителя от России на саммит G20
Президент России Владимир Путин пообещал найти того, кто на высоком уровне представит интересы России на саммите G20 в Бразилии в ноябре. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:12
2024-10-18T17:12
2024-10-18T17:25
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
в мире
бразилия
рио-де-жанейро (город)
дмитрий киселев
брикс
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978745272_0:33:3217:1842_1920x0_80_0_0_46d8debcfd559386a1b3f2151701a4d2.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал найти того, кто на высоком уровне представит интересы России на саммите G20 в Бразилии в ноябре.Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября."Мы найдем, кто в России на высоком уровне, достойно представит интересы нашей страны в Бразилии", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/g20-1978787627.html
россия
бразилия
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978745272_282:0:2934:1989_1920x0_80_0_0_97e4bf215490d09a3e8329e523678f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит брикс в казани в 2024 году, россия, в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), дмитрий киселев, брикс, большая двадцатка, владимир путин
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, В мире, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Дмитрий Киселев, БРИКС, Большая двадцатка, Владимир Путин
Путин пообещал найти представителя от России на саммит G20
Путин пообещал найти представителя от России на саммит G20 в ноябре