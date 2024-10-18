https://ria.ru/20241018/putin-1978787975.html

Путин пообещал найти представителя от России на саммит G20

Путин пообещал найти представителя от России на саммит G20 - РИА Новости, 18.10.2024

Путин пообещал найти представителя от России на саммит G20

Президент России Владимир Путин пообещал найти того, кто на высоком уровне представит интересы России на саммите G20 в Бразилии в ноябре. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:12

2024-10-18T17:12

2024-10-18T17:25

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

в мире

бразилия

рио-де-жанейро (город)

дмитрий киселев

брикс

большая двадцатка

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал найти того, кто на высоком уровне представит интересы России на саммите G20 в Бразилии в ноябре.Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября."Мы найдем, кто в России на высоком уровне, достойно представит интересы нашей страны в Бразилии", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/g20-1978787627.html

россия

бразилия

рио-де-жанейро (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саммит брикс в казани в 2024 году, россия, в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), дмитрий киселев, брикс, большая двадцатка, владимир путин