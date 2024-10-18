https://ria.ru/20241018/putin-1978787499.html
Россия бережно относится ко всем, кроме врагов, заявил Путин
Россия бережно относится ко всем, кроме врагов, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия бережно относится ко всем, кроме врагов, заявил Путин
Россия бережно относится ко всем, кроме врагов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:11
2024-10-18T17:11
2024-10-18T17:31
россия
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия бережно относится ко всем, кроме врагов, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы ко всем относимся бережно, кроме врагов", - сказал глава государства.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/putin-1978768944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, дмитрий киселев
Россия, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Дмитрий Киселев
Россия бережно относится ко всем, кроме врагов, заявил Путин
Путин заявил, что России бережно относится ко всем, кроме врагов