https://ria.ru/20241018/putin-1978786840.html

Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин

Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что еврозона балансирует на грани рецессии. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:09

2024-10-18T17:09

2024-10-18T17:23

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978764066_149:0:2265:1190_1920x0_80_0_0_846a415eb8f5731e1eba9fdffbe1336a.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что еврозона балансирует на грани рецессии.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы знаем проблемы еврозоны, она балансирует на грани рецессии в целом. И если хорошие отношения экономик этих стран будут устойчивы, стабильны и налажены со стороны БРИКС, то это пойдет им только на пользу", - сказал Путин во время встречи.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978786307.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин