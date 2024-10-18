https://ria.ru/20241018/putin-1978786840.html
Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин
Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что еврозона балансирует на грани рецессии. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:09
2024-10-18T17:09
2024-10-18T17:23
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что еврозона балансирует на грани рецессии.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы знаем проблемы еврозоны, она балансирует на грани рецессии в целом. И если хорошие отношения экономик этих стран будут устойчивы, стабильны и налажены со стороны БРИКС, то это пойдет им только на пользу", - сказал Путин во время встречи.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/putin-1978786307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин
Еврозона балансирует на грани рецессии, заявил Путин
Путин заявил, что еврозона балансирует на грани рецессии