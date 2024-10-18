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Путин рассказал, как можно обойти решения МУС об арестах - РИА Новости, 18.10.2024
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17:08 18.10.2024 (обновлено: 17:17 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978786426.html
Путин рассказал, как можно обойти решения МУС об арестах
Путин рассказал, как можно обойти решения МУС об арестах - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал, как можно обойти решения МУС об арестах
Решения Международного уголовного суда (МУС) об арестах можно обойти при помощи подписания межправсоглашения, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:08
2024-10-18T17:17
саммит брикс в казани в 2024 году
в мире
россия
бразилия
владимир путин
дмитрий киселев
мария львова-белова
международный уголовный суд
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Решения Международного уголовного суда (МУС) об арестах можно обойти при помощи подписания межправсоглашения, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность своей поездки в Бразилию на саммит G20."Решения подобного рода очень легко обходятся, это просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. Если мы - а у нас с Бразилией очень добрые, хорошие отношения, надежные и стабильные на протяжении очень многих лет, десятилетий - поэтому, по большому счету, можно подписать межправсоглашение и никто не будет поставлен в сложное положение", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября.Ранее газета Folha de S.Paulo сообщала, что правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда.По данным газеты, правительство в ноябре прошлого года направило в комиссию по международным правам ООН документ с юридическими аргументами в пользу визита президента Путина, несмотря на ордер МУС.По информации издания, в настоящее время этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств. Этот статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20241018/g20-1978787627.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, в мире, россия, бразилия, владимир путин, дмитрий киселев, мария львова-белова, международный уголовный суд, большая двадцатка, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, В мире, Россия, Бразилия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Мария Львова-Белова, Международный уголовный суд, Большая двадцатка, БРИКС
Путин рассказал, как можно обойти решения МУС об арестах

Путин: решения МУС можно легко обойти, подписав межправсоглашения между странами

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Решения Международного уголовного суда (МУС) об арестах можно обойти при помощи подписания межправсоглашения, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность своей поездки в Бразилию на саммит G20.
"Решения подобного рода очень легко обходятся, это просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. Если мы - а у нас с Бразилией очень добрые, хорошие отношения, надежные и стабильные на протяжении очень многих лет, десятилетий - поэтому, по большому счету, можно подписать межправсоглашение и никто не будет поставлен в сложное положение", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин заявил, что может фактически сорвать работу G20
Вчера, 17:11
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18-19 ноября.
Ранее газета Folha de S.Paulo сообщала, что правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро осенью этого года стал возможным, несмотря на ордер на "арест" от Международного уголовного суда.
По данным газеты, правительство в ноябре прошлого года направило в комиссию по международным правам ООН документ с юридическими аргументами в пользу визита президента Путина, несмотря на ордер МУС.
По информации издания, в настоящее время этот орган работает над разработкой положений об иммунитете для глав государств. Этот статус гарантирует, что лидеры стран не подвергнутся судебному преследованию во время международных визитов.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на "арест" президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине, заявил Путин
Вчера, 17:13
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуВ миреРоссияБразилияВладимир ПутинДмитрий КиселевМария Львова-БеловаМеждународный уголовный судБольшая двадцаткаБРИКС
 
 
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