https://ria.ru/20241018/putin-1978786307.html

Мировые экономические лидеры в итоге получат выгоды от БРИКС, заявил Путин

Мировые экономические лидеры в итоге получат выгоды от БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Мировые экономические лидеры в итоге получат выгоды от БРИКС, заявил Путин

Сегодняшние мировые экономические лидеры, в том числе еврозона, в конечном итоге получат выгоды от БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:08

2024-10-18T17:08

2024-10-18T17:27

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

еврозона

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Сегодняшние мировые экономические лидеры, в том числе еврозона, в конечном итоге получат выгоды от БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Если эта работа будет помогать развитию мировой экономики, то в этом смысле она будет полезна и для тех стран, которые в эту организацию, БРИКС, не входят. Это само собой, мне кажется, разумеется. И сегодняшние мировые лидеры экономические тоже, на мой взгляд, в конечном итоге получат от этого выгоду, несмотря на то, что многие из них сталкиваются сегодня с проблемами. Мы знаем проблемы еврозоны", - сказал Путин на встрече.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978786840.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, еврозона, владимир путин