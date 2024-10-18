https://ria.ru/20241018/putin-1978785740.html
У БРИКС большое будущее, заявил Путин
У БРИКС большое будущее, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
У БРИКС большое будущее, заявил Путин
Объединение БРИКС обладает большим будущим, поскольку в нем представлены почти все новые центры развития и силы, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T17:05
2024-10-18T17:05
2024-10-18T17:12
брикс
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дмитрий киселев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Объединение БРИКС обладает большим будущим, поскольку в нем представлены почти все новые центры развития и силы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС."Я уже сказал, что формируются новые центры развития, новые центры силы, ... и все они, практически, представлены в БРИКС. В этом смысле, конечно, за БРИКС большое будущее, на мой взгляд", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, какие перспективы и будущее у объединения.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, дмитрий киселев
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев
У БРИКС большое будущее, заявил Путин
Путин заявил, что объединение БРИКС обладает большим будущим