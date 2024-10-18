https://ria.ru/20241018/putin-1978785299.html

Работа БРИКС благотворно скажется на ситуации в мире, заявил Путин

Работа БРИКС благотворно скажется на ситуации в мире, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Работа БРИКС благотворно скажется на ситуации в мире, заявил Путин

Работа стран БРИКС благотворно скажется на ситуации в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:03

2024-10-18T17:03

2024-10-18T17:19

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Работа стран БРИКС благотворно скажется на ситуации в мире, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Честно говоря, несмотря на всю конфликтность сегодняшней ситуации в мире, мне кажется, что развитие БРИКС, если оно будет развиваться на тех базовых принципах, о которых я сказал в начале, а именно: неконфронтационности, не работа против кого-то, а только исключительно в интересах стран этой организации... эта работа благотворно скажется и на ситуации в мире в целом", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978788550.html

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин