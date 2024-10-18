Путин заявил о проработке категории "страны — партнеры БРИКС"
Путин: для России "страны — партнеры БРИКС" — это прежде всего страны СНГ
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о проработке категории "страны-партнеры БРИКС", для России это, прежде всего, государства СНГ и страны Европейского экономического союза.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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"Интерес к работе БРИКС и к участию в работе растет: 30 государств заявили о своем желании работать с БРИКС. Поэтому мы сейчас вместе с коллегами, и я буду говорить об этом с нашими друзьями в Казани, вырабатываем такую категорию, как "страны-партнеры БРИКС". Первым шагом будем выстраивать эту работу", - сказал российский лидер в ходе встречи.
Путин отметил, что для России "страны-партнеры БРИКС" – это, прежде всего, государства СНГ и страны Евразийского союза.
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