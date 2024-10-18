https://ria.ru/20241018/putin-1978784201.html

Путин заявил о проработке категории "страны — партнеры БРИКС"

Путин заявил о проработке категории "страны — партнеры БРИКС" - РИА Новости, 18.10.2024

Путин заявил о проработке категории "страны — партнеры БРИКС"

Президент России Владимир Путин заявил о проработке категории "страны-партнеры БРИКС", для России это, прежде всего, государства СНГ и страны Европейского... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T17:01

2024-10-18T17:01

2024-10-18T17:16

брикс

снг

россия

саммит брикс в казани в 2024 году

казань

владимир путин

дмитрий киселев

евразийский союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978768542_0:64:1168:721_1920x0_80_0_0_9033d448af79827aa8cefea5b34530b6.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о проработке категории "страны-партнеры БРИКС", для России это, прежде всего, государства СНГ и страны Европейского экономического союза.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Интерес к работе БРИКС и к участию в работе растет: 30 государств заявили о своем желании работать с БРИКС. Поэтому мы сейчас вместе с коллегами, и я буду говорить об этом с нашими друзьями в Казани, вырабатываем такую категорию, как "страны-партнеры БРИКС". Первым шагом будем выстраивать эту работу", - сказал российский лидер в ходе встречи.Путин отметил, что для России "страны-партнеры БРИКС" – это, прежде всего, государства СНГ и страны Евразийского союза.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/live-1978651662.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брикс, снг, россия, саммит брикс в казани в 2024 году, казань, владимир путин, дмитрий киселев, евразийский союз