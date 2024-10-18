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Путин рассказал о планах стран БРИКС по наращиванию использования нацвалют
Путин рассказал о планах стран БРИКС по наращиванию использования нацвалют - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал о планах стран БРИКС по наращиванию использования нацвалют
Страны БРИКС хотят нарастить использование национальных валют во взаиморасчетах и рассматривают инструменты их расширения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:59
2024-10-18T16:59
2024-10-18T17:15
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Страны БРИКС хотят нарастить использование национальных валют во взаиморасчетах и рассматривают инструменты их расширения, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."На данный момент мы изучаем возможность расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной. Мы, как я уже упомянул об этом и сказал, рассматриваем возможность сейчас использования электронных инструментов, такая работа идет, наладить отношения между центральными банками и обеспечить надежный обмен финансовой информацией", - сказал глава государства.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, бразилия, индия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Бразилия, Индия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС
Путин рассказал о планах стран БРИКС по наращиванию использования нацвалют
Путин: страны БРИКС хотят нарастить использование нацвалют во взаиморасчетах