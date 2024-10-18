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Путин рассказал о строительстве флота, которого нет ни у кого в мире - РИА Новости, 18.10.2024
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16:53 18.10.2024 (обновлено: 17:04 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978781382.html
Путин рассказал о строительстве флота, которого нет ни у кого в мире
Путин рассказал о строительстве флота, которого нет ни у кого в мире - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал о строительстве флота, которого нет ни у кого в мире
Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:53
2024-10-18T17:04
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
безопасность
владимир путин
брикс
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы строим ледокольный флот, которого в мире нет. Такого, скажем, атомного ледокольного флота в мире просто не существует, кроме России", - сказал Путин в ходе встречи.Он уточнил, что в России семь атомных ледоколов, 34 дизельных ледокола очень высокого класса, они мощные и современные."Строится ещё ледокол-лидер, который вообще будет колоть лёд любой толщины и будет работать круглогодично", - добавил глава государства.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, безопасность, владимир путин, брикс, дмитрий киселев
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Безопасность, Владимир Путин, БРИКС, Дмитрий Киселев
Путин рассказал о строительстве флота, которого нет ни у кого в мире

Путин: Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Мы строим ледокольный флот, которого в мире нет. Такого, скажем, атомного ледокольного флота в мире просто не существует, кроме России", - сказал Путин в ходе встречи.
Он уточнил, что в России семь атомных ледоколов, 34 дизельных ледокола очень высокого класса, они мощные и современные.
"Строится ещё ледокол-лидер, который вообще будет колоть лёд любой толщины и будет работать круглогодично", - добавил глава государства.
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