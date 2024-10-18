https://ria.ru/20241018/putin-1978781382.html

Путин рассказал о строительстве флота, которого нет ни у кого в мире

Путин рассказал о строительстве флота, которого нет ни у кого в мире - РИА Новости, 18.10.2024

Путин рассказал о строительстве флота, которого нет ни у кого в мире

Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:53

2024-10-18T16:53

2024-10-18T17:04

саммит брикс в казани в 2024 году

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безопасность

владимир путин

брикс

дмитрий киселев

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы строим ледокольный флот, которого в мире нет. Такого, скажем, атомного ледокольного флота в мире просто не существует, кроме России", - сказал Путин в ходе встречи.Он уточнил, что в России семь атомных ледоколов, 34 дизельных ледокола очень высокого класса, они мощные и современные."Строится ещё ледокол-лидер, который вообще будет колоть лёд любой толщины и будет работать круглогодично", - добавил глава государства.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/fregat-1978679098.html

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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, безопасность, владимир путин, брикс, дмитрий киселев