https://ria.ru/20241018/putin-1978781382.html
Путин рассказал о строительстве флота, которого нет ни у кого в мире
Путин рассказал о строительстве флота, которого нет ни у кого в мире - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал о строительстве флота, которого нет ни у кого в мире
Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:53
2024-10-18T16:53
2024-10-18T17:04
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Мы строим ледокольный флот, которого в мире нет. Такого, скажем, атомного ледокольного флота в мире просто не существует, кроме России", - сказал Путин в ходе встречи.Он уточнил, что в России семь атомных ледоколов, 34 дизельных ледокола очень высокого класса, они мощные и современные."Строится ещё ледокол-лидер, который вообще будет колоть лёд любой толщины и будет работать круглогодично", - добавил глава государства.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, безопасность, владимир путин, брикс, дмитрий киселев
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Безопасность, Владимир Путин, БРИКС, Дмитрий Киселев
Путин рассказал о строительстве флота, которого нет ни у кого в мире
Путин: Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире