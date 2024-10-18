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Россия хочет предложить использование цифровых валют, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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16:40 18.10.2024 (обновлено: 17:11 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978776910.html
Россия хочет предложить использование цифровых валют, заявил Путин
Россия хочет предложить использование цифровых валют, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Россия хочет предложить использование цифровых валют, заявил Путин
Россия хочет предложить коллегам по БРИКС использование цифровых валют в инвестиционных процессах в интересах других развивающихся экономик, заявил президент... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:40
2024-10-18T17:11
брикс
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экономика
бразилия
индия
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия хочет предложить коллегам по БРИКС использование цифровых валют в инвестиционных процессах в интересах других развивающихся экономик, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Хотим предложить достаточно такое серьезное отношение, такой серьезный вопрос - это вопрос использования цифровых валют в инвестиционных процессах. И не только в странах-членах БРИКС, но странами-членами БРИКС в интересах других развивающихся экономик, которые имеют хорошие перспективы развития", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Президент РФ добавил, что можно сделать такой инструмент, который будет практически неинфляционным, он будет находится под контролем соответствующих институтов БРИКС.По мнению Путина, это может быть очень интересным и хорошим шагом "в развитии Глобального Юга и с нашим прямым, активным участием". Он добавил, что уже ведутся консультации "и с китайскими друзьями, и с индийскими друзьями, с бразильцами".БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/putin-1978785740.html
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
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Путин: мы хотим предложить странам БРИКС использование цифровых валют в инвестиционных процессах
Россия хочет предложить коллегам по БРИКС использование цифровых валют в инвестиционных процессах в интересах других развивающихся экономик, сообщил Путин
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брикс, россия, экономика, бразилия, индия, дмитрий киселев, владимир путин
БРИКС, Россия, Экономика, Бразилия, Индия, Дмитрий Киселев, Владимир Путин
Россия хочет предложить использование цифровых валют, заявил Путин

Путин: Россия предложит использование цифровых валют в инвестиционных процессах

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия хочет предложить коллегам по БРИКС использование цифровых валют в инвестиционных процессах в интересах других развивающихся экономик, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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"Хотим предложить достаточно такое серьезное отношение, такой серьезный вопрос - это вопрос использования цифровых валют в инвестиционных процессах. И не только в странах-членах БРИКС, но странами-членами БРИКС в интересах других развивающихся экономик, которые имеют хорошие перспективы развития", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС.
Президент РФ добавил, что можно сделать такой инструмент, который будет практически неинфляционным, он будет находится под контролем соответствующих институтов БРИКС.
По мнению Путина, это может быть очень интересным и хорошим шагом "в развитии Глобального Юга и с нашим прямым, активным участием". Он добавил, что уже ведутся консультации "и с китайскими друзьями, и с индийскими друзьями, с бразильцами".
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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БРИКСРоссияЭкономикаБразилияИндияДмитрий КиселевВладимир Путин
 
 
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