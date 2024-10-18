https://ria.ru/20241018/putin-1978776910.html

Россия хочет предложить использование цифровых валют, заявил Путин

Россия хочет предложить использование цифровых валют, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Россия хочет предложить использование цифровых валют, заявил Путин

Россия хочет предложить коллегам по БРИКС использование цифровых валют в инвестиционных процессах в интересах других развивающихся экономик, заявил президент... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:40

2024-10-18T16:40

2024-10-18T17:11

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Россия хочет предложить коллегам по БРИКС использование цифровых валют в инвестиционных процессах в интересах других развивающихся экономик, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Хотим предложить достаточно такое серьезное отношение, такой серьезный вопрос - это вопрос использования цифровых валют в инвестиционных процессах. И не только в странах-членах БРИКС, но странами-членами БРИКС в интересах других развивающихся экономик, которые имеют хорошие перспективы развития", - сказал Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Президент РФ добавил, что можно сделать такой инструмент, который будет практически неинфляционным, он будет находится под контролем соответствующих институтов БРИКС.По мнению Путина, это может быть очень интересным и хорошим шагом "в развитии Глобального Юга и с нашим прямым, активным участием". Он добавил, что уже ведутся консультации "и с китайскими друзьями, и с индийскими друзьями, с бразильцами".БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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Путин: мы хотим предложить странам БРИКС использование цифровых валют в инвестиционных процессах Россия хочет предложить коллегам по БРИКС использование цифровых валют в инвестиционных процессах в интересах других развивающихся экономик, сообщил Путин 2024-10-18T16:40 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

брикс, россия, экономика, бразилия, индия, дмитрий киселев, владимир путин