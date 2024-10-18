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Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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16:38 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/putin-1978775895.html
Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил Путин
Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил Путин
Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:38
2024-10-18T16:38
россия
бразилия
индия
владимир путин
дмитрий киселев
брикс
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "По некоторым направлениям без стран БРИКС вообще человечество не может существовать. Имею в виду продовольственные рынки, энергетические... Но и в высокотехнологичных сферах, в частности в развитии искусственного интеллекта и его использования", - сказал Путин. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/putin-1978766898.html
https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html
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россия, бразилия, индия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс
Россия, Бразилия, Индия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС
Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил Путин

Путин: без стран БРИКС мировые рынки не смогут существовать

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Расширение БРИКС повышает авторитет организации, заявил Путин
Вчера, 16:13
"По некоторым направлениям без стран БРИКС вообще человечество не может существовать. Имею в виду продовольственные рынки, энергетические... Но и в высокотехнологичных сферах, в частности в развитии искусственного интеллекта и его использования", - сказал Путин.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Киселев назвал БРИКС ключевым элементом нового мирового порядка
6 июня, 10:48
 
РоссияБразилияИндияВладимир ПутинДмитрий КиселевБРИКС
 
 
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