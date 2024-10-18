https://ria.ru/20241018/putin-1978775895.html
Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил Путин
Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил Путин
Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:38
2024-10-18T16:38
2024-10-18T16:38
россия
бразилия
индия
владимир путин
дмитрий киселев
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978745272_0:33:3217:1842_1920x0_80_0_0_46d8debcfd559386a1b3f2151701a4d2.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "По некоторым направлениям без стран БРИКС вообще человечество не может существовать. Имею в виду продовольственные рынки, энергетические... Но и в высокотехнологичных сферах, в частности в развитии искусственного интеллекта и его использования", - сказал Путин. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/putin-1978766898.html
https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html
россия
бразилия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978745272_282:0:2934:1989_1920x0_80_0_0_97e4bf215490d09a3e8329e523678f1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, индия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс
Россия, Бразилия, Индия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС
Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил Путин
Путин: без стран БРИКС мировые рынки не смогут существовать
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"По некоторым направлениям без стран БРИКС вообще человечество не может существовать. Имею в виду продовольственные рынки, энергетические... Но и в высокотехнологичных сферах, в частности в развитии искусственного интеллекта и его использования", - сказал Путин.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.