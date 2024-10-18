https://ria.ru/20241018/putin-1978775895.html

Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил Путин

Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил Путин

Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:38

2024-10-18T16:38

2024-10-18T16:38

россия

бразилия

индия

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Без стран БРИКС человечество не сможет существовать, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "По некоторым направлениям без стран БРИКС вообще человечество не может существовать. Имею в виду продовольственные рынки, энергетические... Но и в высокотехнологичных сферах, в частности в развитии искусственного интеллекта и его использования", - сказал Путин. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978766898.html

https://ria.ru/20240606/kiselev-1950913254.html

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бразилия

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бразилия, индия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс