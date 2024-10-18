https://ria.ru/20241018/putin-1978775404.html
Путин предложил возобновить переговоры по урегулированию на Ближнем Востоке
Путин предложил возобновить переговоры по урегулированию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.10.2024
Путин предложил возобновить переговоры по урегулированию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин предложил восстановить и расширить работу "четверки" для урегулирования палестино-израильского конфликта. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:36
2024-10-18T16:36
2024-10-18T17:31
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил восстановить и расширить работу "четверки" для урегулирования палестино-израильского конфликта.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.В ходе встречи российский лидер отметил, что США зря разрушили "четверку", поскольку она "работала, легче было согласовывать все позиции"."Мне думается, надо бы вернуться, может быть, даже и "четверку" эту расширить, поговорить о том, как восстанавливать эти территории (Палестины и Израиля), как вернуть людей, которые покинули эту территорию", - сказал Путин."Четверка" - организация, созданная в 2002 году для содействия проведению переговоров по ближневосточному мирному процессу. В состав "четверки" входили Россия, Европейский союз, ООН и США. Доклад "Четверки", содержащий рекомендации по урегулированию конфликта в соответствии с принципом сосуществования Израиля и Палестины, был опубликован в июле 2016 года, после чего организация больше не собиралась вместе.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/putin-1978775174.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, ближний восток, владимир путин, дмитрий киселев, сша, россия, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Ближний Восток, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, США, Россия, В мире
Путин предложил возобновить переговоры по урегулированию на Ближнем Востоке
Путин призвал возобновить работу "четверки" по урегулированию на Ближнем Востоке