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США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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16:27 18.10.2024 (обновлено: 16:42 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978772220.html
США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, заявил Путин
США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, заявил Путин
США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, не спрашивая их разрешения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:27
2024-10-18T16:42
сша
китай
владимир путин
в мире
дмитрий киселев
нато
брикс
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, не спрашивая их разрешения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Теперь фактически НАТО втаскивают и европейцев втаскивают в Азию через НАТО. Никто не хочет у европейцев спрашивать - а они хотят портить свои отношения с Китаем? Влезать туда через структуры НАТО", - сказал российский лидер.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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сша, китай, владимир путин, в мире, дмитрий киселев, нато, брикс, россия, саммит брикс в казани в 2024 году
США, Китай, Владимир Путин, В мире, Дмитрий Киселев, НАТО, БРИКС, Россия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, заявил Путин

Путин: США втаскивают европейцев в конфликт с Китаем, не спрашивая разрешения

© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, не спрашивая их разрешения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Теперь фактически НАТО втаскивают и европейцев втаскивают в Азию через НАТО. Никто не хочет у европейцев спрашивать - а они хотят портить свои отношения с Китаем? Влезать туда через структуры НАТО", - сказал российский лидер.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Путин рассказал о партнерских отношениях с Китаем
Вчера, 16:25
 
СШАКитайВладимир ПутинВ миреДмитрий КиселевНАТОБРИКСРоссияСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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