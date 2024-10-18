https://ria.ru/20241018/putin-1978772220.html
США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, заявил Путин
США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, заявил Путин
США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, не спрашивая их разрешения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:27
2024-10-18T16:27
2024-10-18T16:42
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, не спрашивая их разрешения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Теперь фактически НАТО втаскивают и европейцев втаскивают в Азию через НАТО. Никто не хочет у европейцев спрашивать - а они хотят портить свои отношения с Китаем? Влезать туда через структуры НАТО", - сказал российский лидер.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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РИА Новости
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США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, заявил Путин
Путин: США втаскивают европейцев в конфликт с Китаем, не спрашивая разрешения