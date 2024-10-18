https://ria.ru/20241018/putin-1978770781.html
Путин: попытка сдержать развитие КНР негативно отражается на экономике США
Путин: попытка сдержать развитие КНР негативно отражается на экономике США - РИА Новости, 18.10.2024
Путин: попытка сдержать развитие КНР негативно отражается на экономике США
Попытка сдержать развитие Китая негативно отражается на экономике самих США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:24
2024-10-18T16:24
2024-10-18T16:40
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Попытка сдержать развитие Китая негативно отражается на экономике самих США, заявил президент России Владимир Путин."Эта попытка - сдержать развитие Китая - она негативно отражается и на экономике самих Соединенных Штатов, они делают производство ряда своих товаров низкоконкурентноспособным, а если дальше пойдут по этому пути, сделают вообще неконкурентноспособным в отдельной отрасли экономики", - сказал глава государства.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Трансляция встречи идет на телеканале "Россия 24".Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/putin-1978770289.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: попытка сдержать развитие КНР негативно отражается на экономике США
Путин: попытка сдержать развитие КНР негативно отражается на экономике самих США