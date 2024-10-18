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Путин: попытка сдержать развитие КНР негативно отражается на экономике США - РИА Новости, 18.10.2024
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16:24 18.10.2024 (обновлено: 16:40 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978770781.html
Путин: попытка сдержать развитие КНР негативно отражается на экономике США
Путин: попытка сдержать развитие КНР негативно отражается на экономике США - РИА Новости, 18.10.2024
Путин: попытка сдержать развитие КНР негативно отражается на экономике США
Попытка сдержать развитие Китая негативно отражается на экономике самих США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:24
2024-10-18T16:40
сша
брикс
китай
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Попытка сдержать развитие Китая негативно отражается на экономике самих США, заявил президент России Владимир Путин."Эта попытка - сдержать развитие Китая - она негативно отражается и на экономике самих Соединенных Штатов, они делают производство ряда своих товаров низкоконкурентноспособным, а если дальше пойдут по этому пути, сделают вообще неконкурентноспособным в отдельной отрасли экономики", - сказал глава государства.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Трансляция встречи идет на телеканале "Россия 24".Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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сша, брикс, китай, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, дмитрий киселев
США, БРИКС, Китай, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев
Путин: попытка сдержать развитие КНР негативно отражается на экономике США

Путин: попытка сдержать развитие КНР негативно отражается на экономике самих США

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Попытка сдержать развитие Китая негативно отражается на экономике самих США, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Эта попытка - сдержать развитие Китая - она негативно отражается и на экономике самих Соединенных Штатов, они делают производство ряда своих товаров низкоконкурентноспособным, а если дальше пойдут по этому пути, сделают вообще неконкурентноспособным в отдельной отрасли экономики", - сказал глава государства.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Трансляция встречи идет на телеканале "Россия 24".
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