https://ria.ru/20241018/putin-1978770781.html

Путин: попытка сдержать развитие КНР негативно отражается на экономике США

Путин: попытка сдержать развитие КНР негативно отражается на экономике США - РИА Новости, 18.10.2024

Путин: попытка сдержать развитие КНР негативно отражается на экономике США

Попытка сдержать развитие Китая негативно отражается на экономике самих США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:24

2024-10-18T16:24

2024-10-18T16:40

сша

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китай

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дмитрий киселев

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Попытка сдержать развитие Китая негативно отражается на экономике самих США, заявил президент России Владимир Путин."Эта попытка - сдержать развитие Китая - она негативно отражается и на экономике самих Соединенных Штатов, они делают производство ряда своих товаров низкоконкурентноспособным, а если дальше пойдут по этому пути, сделают вообще неконкурентноспособным в отдельной отрасли экономики", - сказал глава государства.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Трансляция встречи идет на телеканале "Россия 24".Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978770289.html

сша

китай

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, брикс, китай, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, владимир путин, дмитрий киселев