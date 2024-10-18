https://ria.ru/20241018/putin-1978770587.html

Путин назвал действия США в отношении Китая контрпродуктивными

Путин назвал действия США в отношении Китая контрпродуктивными - РИА Новости, 18.10.2024

Путин назвал действия США в отношении Китая контрпродуктивными

Действия США в отношении Китая носят контрпродуктивный характер, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:24

2024-10-18T16:24

2024-10-18T16:42

саммит брикс в казани в 2024 году

россия

сша

китай

владимир путин

дмитрий киселев

брикс

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Действия США в отношении Китая носят контрпродуктивный характер, заявил президент России Владимир Путин."Те действия, которые мы наблюдаем сегодня со стороны Штатов, мне кажется, что они имеют контрпродуктивный характер, но это же связано ещё и с политикой в сфере безопасности. Вот эти постоянные провокации, с Тайванем связанные, зачем?", - сказал глава государства.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978776640.html

россия

сша

китай

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2024

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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, сша, китай, владимир путин, дмитрий киселев, брикс