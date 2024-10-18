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Путин назвал действия США в отношении Китая контрпродуктивными - РИА Новости, 18.10.2024
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16:24 18.10.2024 (обновлено: 16:42 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978770587.html
Путин назвал действия США в отношении Китая контрпродуктивными
Путин назвал действия США в отношении Китая контрпродуктивными - РИА Новости, 18.10.2024
Путин назвал действия США в отношении Китая контрпродуктивными
Действия США в отношении Китая носят контрпродуктивный характер, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:24
2024-10-18T16:42
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
сша
китай
владимир путин
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Действия США в отношении Китая носят контрпродуктивный характер, заявил президент России Владимир Путин."Те действия, которые мы наблюдаем сегодня со стороны Штатов, мне кажется, что они имеют контрпродуктивный характер, но это же связано ещё и с политикой в сфере безопасности. Вот эти постоянные провокации, с Тайванем связанные, зачем?", - сказал глава государства.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/putin-1978776640.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, сша, китай, владимир путин, дмитрий киселев, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС
Путин назвал действия США в отношении Китая контрпродуктивными

Путин: действия США в отношении Китая носят контрпродуктивный характер

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Действия США в отношении Китая носят контрпродуктивный характер, заявил президент России Владимир Путин.
"Те действия, которые мы наблюдаем сегодня со стороны Штатов, мне кажется, что они имеют контрпродуктивный характер, но это же связано ещё и с политикой в сфере безопасности. Вот эти постоянные провокации, с Тайванем связанные, зачем?", - сказал глава государства.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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