https://ria.ru/20241018/putin-1978770587.html
Путин назвал действия США в отношении Китая контрпродуктивными
Путин назвал действия США в отношении Китая контрпродуктивными - РИА Новости, 18.10.2024
Путин назвал действия США в отношении Китая контрпродуктивными
Действия США в отношении Китая носят контрпродуктивный характер, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:24
2024-10-18T16:24
2024-10-18T16:42
саммит брикс в казани в 2024 году
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владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Действия США в отношении Китая носят контрпродуктивный характер, заявил президент России Владимир Путин."Те действия, которые мы наблюдаем сегодня со стороны Штатов, мне кажется, что они имеют контрпродуктивный характер, но это же связано ещё и с политикой в сфере безопасности. Вот эти постоянные провокации, с Тайванем связанные, зачем?", - сказал глава государства.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, сша, китай, владимир путин, дмитрий киселев, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, США, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС
Путин назвал действия США в отношении Китая контрпродуктивными
Путин: действия США в отношении Китая носят контрпродуктивный характер