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Использование доллара в расчетах снижается, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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16:22 18.10.2024 (обновлено: 16:32 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978770289.html
Использование доллара в расчетах снижается, заявил Путин
Использование доллара в расчетах снижается, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Использование доллара в расчетах снижается, заявил Путин
США сами своими действиями ограничивают использование доллара как расчетной единицы, поэтому его доля в расчетах и резервах в мире снижается, считает президент... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:22
2024-10-18T16:32
саммит брикс в казани в 2024 году
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сша
бразилия
владимир путин
дмитрий киселев
брикс
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. США сами своими действиями ограничивают использование доллара как расчетной единицы, поэтому его доля в расчетах и резервах в мире снижается, считает президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Соединенным Штатам надо задуматься. Вот они испортили отношения с Россией, и это негативно отражается на них, в частности на долларе. Весь мир задумался о том, стоит ли использовать доллар, если Соединенные Штаты по политическим соображениям ограничивают использование доллара в качестве универсальной и международной расчетной единицы. Все задумались об этом. Объем использования доллара медленно, но сокращается и в расчетах, и в резервах. Даже традиционные союзники Соединенных Штатов сокращают свои резервы в долларах", - сказал президент.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20241018/putin-1978771914.html
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Путин: США сами ограничивают использование доллара как расчетной единицы
США сами ограничивают использование доллара как расчетной единицы, егодоля в расчетах и резервах в мире снижается, заявил Путин
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саммит брикс в казани в 2024 году, россия, сша, бразилия, владимир путин, дмитрий киселев, брикс
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, США, Бразилия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, БРИКС
Использование доллара в расчетах снижается, заявил Путин

Путин: США сами ограничивают использование доллара как расчетной единицы

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. США сами своими действиями ограничивают использование доллара как расчетной единицы, поэтому его доля в расчетах и резервах в мире снижается, считает президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
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Вчера, 16:26
"Соединенным Штатам надо задуматься. Вот они испортили отношения с Россией, и это негативно отражается на них, в частности на долларе. Весь мир задумался о том, стоит ли использовать доллар, если Соединенные Штаты по политическим соображениям ограничивают использование доллара в качестве универсальной и международной расчетной единицы. Все задумались об этом. Объем использования доллара медленно, но сокращается и в расчетах, и в резервах. Даже традиционные союзники Соединенных Штатов сокращают свои резервы в долларах", - сказал президент.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, заявил Путин
Вчера, 16:27
 
Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияСШАБразилияВладимир ПутинДмитрий КиселевБРИКС
 
 
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