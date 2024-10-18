https://ria.ru/20241018/putin-1978769851.html
Путин заявил о безграничности энергетических ресурсов в России
Путин заявил о безграничности энергетических ресурсов в России - РИА Новости, 18.10.2024
Путин заявил о безграничности энергетических ресурсов в России
Энергетические ресурсы в России "просто безграничны", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:20
2024-10-18T16:20
2024-10-18T16:38
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Энергетические ресурсы в России "просто безграничны", заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Китайские партнеры с удовольствием приобретают российские энергоносители, это самый надежный источник - Россия, у нас общая граница. Не подвержены никаким колебаниям с точки зрения политики, кстати говоря, взаимоотношений Китая с Соединенными Штатами, не нужно ничего через границы перемещать, по морю перемещать, по океану. Граница общая вся, а ресурсы энергетические в России просто безграничные", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Владимир Путин, Россия, Китай, Дмитрий Киселев
Путин заявил о безграничности энергетических ресурсов в России
Путин заявил, что энергетических ресурсов в России просто безграничны