https://ria.ru/20241018/putin-1978769851.html

Путин заявил о безграничности энергетических ресурсов в России

Путин заявил о безграничности энергетических ресурсов в России - РИА Новости, 18.10.2024

Путин заявил о безграничности энергетических ресурсов в России

Энергетические ресурсы в России "просто безграничны", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:20

2024-10-18T16:20

2024-10-18T16:38

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брикс

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китай

дмитрий киселев

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Энергетические ресурсы в России "просто безграничны", заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Китайские партнеры с удовольствием приобретают российские энергоносители, это самый надежный источник - Россия, у нас общая граница. Не подвержены никаким колебаниям с точки зрения политики, кстати говоря, взаимоотношений Китая с Соединенными Штатами, не нужно ничего через границы перемещать, по морю перемещать, по океану. Граница общая вся, а ресурсы энергетические в России просто безграничные", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/putin-1978770289.html

россия

китай

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин, россия, китай, дмитрий киселев