https://ria.ru/20241018/putin-1978766004.html
Каждая из стран БРИКС представляет интерес, заявил Путин
Каждая из стран БРИКС представляет интерес, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
Каждая из стран БРИКС представляет интерес, заявил Путин
Каждая из стран БРИКС представляет интерес и ценность для мирового сообщества, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:10
2024-10-18T16:10
2024-10-18T16:25
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Каждая из стран БРИКС представляет интерес и ценность для мирового сообщества, сказал президент РФ Владимир Путин."Теперь БРИКС состоит из 10 стран. Каждая из этих стран представляет интерес и ценность для мирового сообщества и, разумеется, для такого объединения, как БРИКС", - сказал Путин на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20241018/briks-1978766499.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин, дмитрий киселев, индия, бразилия, россия, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Индия, Бразилия, Россия, В мире
Каждая из стран БРИКС представляет интерес, заявил Путин
Путин: каждая из стран БРИКС представляет интерес и ценность для мира