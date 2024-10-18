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Путин призвал воспринимать постоянное изменение мира как данность - РИА Новости, 18.10.2024
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16:09 18.10.2024 (обновлено: 16:27 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978765880.html
Путин призвал воспринимать постоянное изменение мира как данность
Путин призвал воспринимать постоянное изменение мира как данность - РИА Новости, 18.10.2024
Путин призвал воспринимать постоянное изменение мира как данность
Мир постоянно меняется и появляются новые лидеры, нужно воспринимать это как данность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:09
2024-10-18T16:27
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
владимир путин
россия
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Мир постоянно меняется и появляются новые лидеры, нужно воспринимать это как данность, заявил президент России Владимир Путин."Мир постоянно меняется, и всегда появляются лидеры, так что к этому нужно относиться спокойно, как к данности, и, исходя из этого, выстраивать отношения между собой", - сказал он на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, дмитрий киселев
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Киселев
Путин призвал воспринимать постоянное изменение мира как данность

Путин: мир меняется, появляются новые лидеры, надо воспринимать это как данность

© РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Мир постоянно меняется и появляются новые лидеры, нужно воспринимать это как данность, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мир постоянно меняется, и всегда появляются лидеры, так что к этому нужно относиться спокойно, как к данности, и, исходя из этого, выстраивать отношения между собой", - сказал он на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Россия старается помогать разрешать проблемы, заявил Путин
Вчера, 16:19
 
БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуВладимир ПутинРоссияДмитрий Киселев
 
 
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