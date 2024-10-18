https://ria.ru/20241018/putin-1978765880.html
Путин призвал воспринимать постоянное изменение мира как данность
Путин призвал воспринимать постоянное изменение мира как данность - РИА Новости, 18.10.2024
Путин призвал воспринимать постоянное изменение мира как данность
Мир постоянно меняется и появляются новые лидеры, нужно воспринимать это как данность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:09
2024-10-18T16:09
2024-10-18T16:27
брикс
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владимир путин
россия
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Мир постоянно меняется и появляются новые лидеры, нужно воспринимать это как данность, заявил президент России Владимир Путин."Мир постоянно меняется, и всегда появляются лидеры, так что к этому нужно относиться спокойно, как к данности, и, исходя из этого, выстраивать отношения между собой", - сказал он на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, дмитрий киселев
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Киселев
Путин призвал воспринимать постоянное изменение мира как данность
Путин: мир меняется, появляются новые лидеры, надо воспринимать это как данность