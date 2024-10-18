https://ria.ru/20241018/putin-1978765880.html

Путин призвал воспринимать постоянное изменение мира как данность

Путин призвал воспринимать постоянное изменение мира как данность - РИА Новости, 18.10.2024

Путин призвал воспринимать постоянное изменение мира как данность

Мир постоянно меняется и появляются новые лидеры, нужно воспринимать это как данность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:09

2024-10-18T16:09

2024-10-18T16:27

брикс

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владимир путин

россия

дмитрий киселев

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Мир постоянно меняется и появляются новые лидеры, нужно воспринимать это как данность, заявил президент России Владимир Путин."Мир постоянно меняется, и всегда появляются лидеры, так что к этому нужно относиться спокойно, как к данности, и, исходя из этого, выстраивать отношения между собой", - сказал он на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, владимир путин, россия, дмитрий киселев