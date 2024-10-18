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Тестировщик протеза сыграл Путину на электрогитаре на площадке БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
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16:09 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/putin-1978765718.html
Тестировщик протеза сыграл Путину на электрогитаре на площадке БРИКС
Тестировщик протеза сыграл Путину на электрогитаре на площадке БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Тестировщик протеза сыграл Путину на электрогитаре на площадке БРИКС
Тестировщик протеза с применением технологий искусственного интеллекта сыграл президенту России Владимиру Путину на электрогитаре во время посещения главой... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:09
2024-10-18T16:09
экономика
технологии
россия
москва
владимир путин
брикс
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тестировщик протеза с применением технологий искусственного интеллекта сыграл президенту России Владимиру Путину на электрогитаре во время посещения главой государства выставки РФПИ по теме искусственного интеллекта. Тестировщик Максим Емец сыграл для президента на электрогитаре в ходе осмотра Путиным стенда компании "Моторика", где главе государства продемонстрировали новейший образец протеза "Манифесто кисть". Выставка была представлена РФПИ на площадке делового форума БРИКС в Москве. Максим Емец ранее сообщал журналистам, что потерял пальцы на левой руке из-за неудачного химического опыта. Попробовать играть на гитаре с протезом он решил около двух лет назад. Сейчас, по словам мужчины, он выступает на разных мероприятиях и концертах. Ранее Путин на площадке делового форума БРИКС выступил на пленарном заседании, в ходе которого глава государства указал на необходимость тесного экономического партнерства стран объединения, а также отметил, что работа БРИКС направлена на процветание и устойчивое развитие стран-участниц объединения, а не против кого-либо.
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60
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Тестировщик ИИ-протеза играет Путину на электрогитаре
Тестировщик ИИ-протеза сыграл Путину на электрогитаре во время посещения главой государства выставки РФПИ по теме искусственного интеллекта. Максим Емец ранее рассказал, что потерял пальцы на левой руке из-за неудачного химического опыта. Попробовать играть на гитаре с протезом он решил около 2 лет назад. Сейчас, по словам мужчины, он выступает на разных мероприятиях и концертах.
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экономика, технологии, россия, москва, владимир путин, брикс, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, БРИКС, Российский фонд прямых инвестиций
Тестировщик протеза сыграл Путину на электрогитаре на площадке БРИКС

Тестировщик протеза с применением ИИ сыграл Путину на электрогитаре на БРИКС

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тестировщик протеза с применением технологий искусственного интеллекта сыграл президенту России Владимиру Путину на электрогитаре во время посещения главой государства выставки РФПИ по теме искусственного интеллекта.
Тестировщик Максим Емец сыграл для президента на электрогитаре в ходе осмотра Путиным стенда компании "Моторика", где главе государства продемонстрировали новейший образец протеза "Манифесто кисть". Выставка была представлена РФПИ на площадке делового форума БРИКС в Москве.
Максим Емец ранее сообщал журналистам, что потерял пальцы на левой руке из-за неудачного химического опыта. Попробовать играть на гитаре с протезом он решил около двух лет назад. Сейчас, по словам мужчины, он выступает на разных мероприятиях и концертах.
Ранее Путин на площадке делового форума БРИКС выступил на пленарном заседании, в ходе которого глава государства указал на необходимость тесного экономического партнерства стран объединения, а также отметил, что работа БРИКС направлена на процветание и устойчивое развитие стран-участниц объединения, а не против кого-либо.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМоскваВладимир ПутинБРИКСРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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