https://ria.ru/20241018/putin-1978765718.html
Тестировщик протеза сыграл Путину на электрогитаре на площадке БРИКС
Тестировщик протеза сыграл Путину на электрогитаре на площадке БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024
Тестировщик протеза сыграл Путину на электрогитаре на площадке БРИКС
Тестировщик протеза с применением технологий искусственного интеллекта сыграл президенту России Владимиру Путину на электрогитаре во время посещения главой... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:09
2024-10-18T16:09
2024-10-18T16:09
экономика
технологии
россия
москва
владимир путин
брикс
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978739631_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d81fd876d00f0f6d373549535d1eed8.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тестировщик протеза с применением технологий искусственного интеллекта сыграл президенту России Владимиру Путину на электрогитаре во время посещения главой государства выставки РФПИ по теме искусственного интеллекта. Тестировщик Максим Емец сыграл для президента на электрогитаре в ходе осмотра Путиным стенда компании "Моторика", где главе государства продемонстрировали новейший образец протеза "Манифесто кисть". Выставка была представлена РФПИ на площадке делового форума БРИКС в Москве. Максим Емец ранее сообщал журналистам, что потерял пальцы на левой руке из-за неудачного химического опыта. Попробовать играть на гитаре с протезом он решил около двух лет назад. Сейчас, по словам мужчины, он выступает на разных мероприятиях и концертах. Ранее Путин на площадке делового форума БРИКС выступил на пленарном заседании, в ходе которого глава государства указал на необходимость тесного экономического партнерства стран объединения, а также отметил, что работа БРИКС направлена на процветание и устойчивое развитие стран-участниц объединения, а не против кого-либо.
https://ria.ru/20241016/ai-1978388105.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978739631_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d388c8e92088b9cd728a28e7a21ce04e.jpg
Тестировщик ИИ-протеза играет Путину на электрогитаре
Тестировщик ИИ-протеза сыграл Путину на электрогитаре во время посещения главой государства выставки РФПИ по теме искусственного интеллекта.
Максим Емец ранее рассказал, что потерял пальцы на левой руке из-за неудачного химического опыта.
Попробовать играть на гитаре с протезом он решил около 2 лет назад. Сейчас, по словам мужчины, он выступает на разных мероприятиях и концертах.
2024-10-18T16:09
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, москва, владимир путин, брикс, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Технологии, Россия, Москва, Владимир Путин, БРИКС, Российский фонд прямых инвестиций
Тестировщик протеза сыграл Путину на электрогитаре на площадке БРИКС
Тестировщик протеза с применением ИИ сыграл Путину на электрогитаре на БРИКС