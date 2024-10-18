https://ria.ru/20241018/putin-1978765718.html

Тестировщик протеза сыграл Путину на электрогитаре на площадке БРИКС

Тестировщик протеза сыграл Путину на электрогитаре на площадке БРИКС - РИА Новости, 18.10.2024

Тестировщик протеза сыграл Путину на электрогитаре на площадке БРИКС

Тестировщик протеза с применением технологий искусственного интеллекта сыграл президенту России Владимиру Путину на электрогитаре во время посещения главой... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:09

2024-10-18T16:09

2024-10-18T16:09

экономика

технологии

россия

москва

владимир путин

брикс

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Тестировщик протеза с применением технологий искусственного интеллекта сыграл президенту России Владимиру Путину на электрогитаре во время посещения главой государства выставки РФПИ по теме искусственного интеллекта. Тестировщик Максим Емец сыграл для президента на электрогитаре в ходе осмотра Путиным стенда компании "Моторика", где главе государства продемонстрировали новейший образец протеза "Манифесто кисть". Выставка была представлена РФПИ на площадке делового форума БРИКС в Москве. Максим Емец ранее сообщал журналистам, что потерял пальцы на левой руке из-за неудачного химического опыта. Попробовать играть на гитаре с протезом он решил около двух лет назад. Сейчас, по словам мужчины, он выступает на разных мероприятиях и концертах. Ранее Путин на площадке делового форума БРИКС выступил на пленарном заседании, в ходе которого глава государства указал на необходимость тесного экономического партнерства стран объединения, а также отметил, что работа БРИКС направлена на процветание и устойчивое развитие стран-участниц объединения, а не против кого-либо.

https://ria.ru/20241016/ai-1978388105.html

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москва

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Тестировщик ИИ-протеза играет Путину на электрогитаре Тестировщик ИИ-протеза сыграл Путину на электрогитаре во время посещения главой государства выставки РФПИ по теме искусственного интеллекта. Максим Емец ранее рассказал, что потерял пальцы на левой руке из-за неудачного химического опыта. Попробовать играть на гитаре с протезом он решил около 2 лет назад. Сейчас, по словам мужчины, он выступает на разных мероприятиях и концертах. 2024-10-18T16:09 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, москва, владимир путин, брикс, российский фонд прямых инвестиций