https://ria.ru/20241018/putin-1978765227.html

Влияние стран Глобального Юга и Африки будет расти, заявил Путин

Влияние стран Глобального Юга и Африки будет расти, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

Влияние стран Глобального Юга и Африки будет расти, заявил Путин

Рост экономического потенциала стран глобального юга и Африки будет сопровождаться ростом их влияния в мире, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:07

2024-10-18T16:07

2024-10-18T16:30

владимир путин

саммит брикс в казани в 2024 году

африка

россия

китай

дмитрий киселев

брикс

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Рост экономического потенциала стран глобального юга и Африки будет сопровождаться ростом их влияния в мире, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Что касается таких членов БРИКС, как Китай, Индия, как Бразилия, Южная Африка, Южно-Африканская республика, то конечно, рост их экономического потенциала будет сопровождаться и ростом их влияния в мире. Это совершенно очевидная вещь, это просто объективная данность", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

https://ria.ru/20241018/briks-1978764271.html

африка

россия

китай

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владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году, африка, россия, китай, дмитрий киселев, брикс