https://ria.ru/20241018/putin-1978764904.html

БРИКС никогда не строился против кого-то, заявил Путин

БРИКС никогда не строился против кого-то, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024

БРИКС никогда не строился против кого-то, заявил Путин

БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают, исходя из учета интересов друг друга, заявил президент России РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:06

2024-10-18T16:06

2024-10-18T16:31

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают, исходя из учета интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Что отличает БРИКС от многих других международных организаций - БРИКС не строился никогда против кого бы то ни было", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Глава государства напомнил высказывание премьер-министра Индии Нарендры Моди."Он сказал, что БРИКС - это не антизападное объединение, оно просто незападное. Это очень важно. В этом большой смысл есть, то есть БРИКС никому себя не противопоставляет", - напомнил российский президент.Путин подчеркнул, что БРИКС - это объединение государств, которые вместе работают, исходя из общих ценностей, общего видения развития и из принципа учета интересов друг друга.

https://ria.ru/20241018/putin-1978766898.html

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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, индия, владимир путин, дмитрий киселев, нарендра моди