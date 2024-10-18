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БРИКС никогда не строился против кого-то, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
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16:06 18.10.2024 (обновлено: 16:31 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978764904.html
БРИКС никогда не строился против кого-то, заявил Путин
БРИКС никогда не строился против кого-то, заявил Путин - РИА Новости, 18.10.2024
БРИКС никогда не строился против кого-то, заявил Путин
БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают, исходя из учета интересов друг друга, заявил президент России РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:06
2024-10-18T16:31
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
россия
индия
владимир путин
дмитрий киселев
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают, исходя из учета интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Что отличает БРИКС от многих других международных организаций - БРИКС не строился никогда против кого бы то ни было", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.Глава государства напомнил высказывание премьер-министра Индии Нарендры Моди."Он сказал, что БРИКС - это не антизападное объединение, оно просто незападное. Это очень важно. В этом большой смысл есть, то есть БРИКС никому себя не противопоставляет", - напомнил российский президент.Путин подчеркнул, что БРИКС - это объединение государств, которые вместе работают, исходя из общих ценностей, общего видения развития и из принципа учета интересов друг друга.
https://ria.ru/20241018/putin-1978766898.html
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брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, россия, индия, владимир путин, дмитрий киселев, нарендра моди
БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Россия, Индия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Нарендра Моди
БРИКС никогда не строился против кого-то, заявил Путин

Путин: БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают, исходя из учета интересов друг друга, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Расширение БРИКС повышает авторитет организации, заявил Путин
Вчера, 16:13
"Что отличает БРИКС от многих других международных организаций - БРИКС не строился никогда против кого бы то ни было", - сказал Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
Глава государства напомнил высказывание премьер-министра Индии Нарендры Моди.
"Он сказал, что БРИКС - это не антизападное объединение, оно просто незападное. Это очень важно. В этом большой смысл есть, то есть БРИКС никому себя не противопоставляет", - напомнил российский президент.
Путин подчеркнул, что БРИКС - это объединение государств, которые вместе работают, исходя из общих ценностей, общего видения развития и из принципа учета интересов друг друга.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Страны БРИКС должны уважать новых участников объединения, заявил Путин
Вчера, 16:12
 
БРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуРоссияИндияВладимир ПутинДмитрий КиселевНарендра Моди
 
 
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