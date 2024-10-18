https://ria.ru/20241018/putin-1978764006.html

Путин рассказал о формировании новых центров развития в мире

Путин рассказал о формировании новых центров развития в мире - РИА Новости, 18.10.2024

Путин рассказал о формировании новых центров развития в мире

Президент России Владимир Путин назвал формирование новых центров развития в мире приметой нынешнего времени. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T16:02

2024-10-18T16:02

2024-10-18T16:20

саммит брикс в казани в 2024 году

брикс

владимир путин

дмитрий киселев

россия

в мире

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал формирование новых центров развития в мире приметой нынешнего времени.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Самая главная примета – это формирование новых центров развития. Вот это самая главная примета", - сказал Путин в ходе встречи, отвечая на вопрос, какие есть приметы перемен в мире и какие возможности они дают для БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о формирование новых центров развития в мире на встрече со СМИ стран-членов БРИКС Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС назвал ормирование новых центров развития в мире приметой нынешнего времени. По его словам, Юго-Восточная Азия и Африка станут центрами глобального роста. 2024-10-18T16:02 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин, дмитрий киселев, россия, в мире