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Путин рассказал о формировании новых центров развития в мире - РИА Новости, 18.10.2024
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16:02 18.10.2024 (обновлено: 16:20 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978764006.html
Путин рассказал о формировании новых центров развития в мире
Путин рассказал о формировании новых центров развития в мире - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал о формировании новых центров развития в мире
Президент России Владимир Путин назвал формирование новых центров развития в мире приметой нынешнего времени. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:02
2024-10-18T16:20
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
владимир путин
дмитрий киселев
россия
в мире
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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал формирование новых центров развития в мире приметой нынешнего времени.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Самая главная примета – это формирование новых центров развития. Вот это самая главная примета", - сказал Путин в ходе встречи, отвечая на вопрос, какие есть приметы перемен в мире и какие возможности они дают для БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС &gt;&gt;
https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html
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96
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Путин о формирование новых центров развития в мире на встрече со СМИ стран-членов БРИКС
Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС назвал ормирование новых центров развития в мире приметой нынешнего времени. По его словам, Юго-Восточная Азия и Африка станут центрами глобального роста.
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саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин, дмитрий киселев, россия, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Россия, В мире
Путин рассказал о формировании новых центров развития в мире

Путин назвал формирование новых центров развития в мире приметой времени

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НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал формирование новых центров развития в мире приметой нынешнего времени.
Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Самая главная примета – это формирование новых центров развития. Вот это самая главная примета", - сказал Путин в ходе встречи, отвечая на вопрос, какие есть приметы перемен в мире и какие возможности они дают для БРИКС.
Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
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Саммит БРИКС в Казани в 2024 годуБРИКСВладимир ПутинДмитрий КиселевРоссияВ мире
 
 
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