https://ria.ru/20241018/putin-1978764006.html
Путин рассказал о формировании новых центров развития в мире
Путин рассказал о формировании новых центров развития в мире - РИА Новости, 18.10.2024
Путин рассказал о формировании новых центров развития в мире
Президент России Владимир Путин назвал формирование новых центров развития в мире приметой нынешнего времени. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T16:02
2024-10-18T16:02
2024-10-18T16:20
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
владимир путин
дмитрий киселев
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978768377_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c1c21058dfcf356489e35511bc59114f.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал формирование новых центров развития в мире приметой нынешнего времени.Путин в пятницу проводит встречу с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. Россию в рамках мероприятия представляет генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев."Самая главная примета – это формирование новых центров развития. Вот это самая главная примета", - сказал Путин в ходе встречи, отвечая на вопрос, какие есть приметы перемен в мире и какие возможности они дают для БРИКС.Встреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС >>
https://ria.ru/20240423/miroporyadok-1941462316.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978768377_300:0:1740:1080_1920x0_80_0_0_feadef28b7c74b18673a0830f9c1c960.jpg
Путин о формирование новых центров развития в мире на встрече со СМИ стран-членов БРИКС
Путин в ходе встречи с представителями СМИ стран-членов БРИКС назвал ормирование новых центров развития в мире приметой нынешнего времени.
По его словам, Юго-Восточная Азия и Африка станут центрами глобального роста.
2024-10-18T16:02
true
PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, владимир путин, дмитрий киселев, россия, в мире
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Россия, В мире
Путин рассказал о формировании новых центров развития в мире
Путин назвал формирование новых центров развития в мире приметой времени